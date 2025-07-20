اتحاد المصارعة يعلق أنشطته 3 أيام حدادا على الحكمة أمينة رفيق

انتقلت إلى رحمة الله تعالى أمينة رفيق الحكمة الدولية في لعبة المصارعة، إثر حادث أليم في الإسكندرية أمس.

ونعى الاتحاد المصري للمصارعة الحكمة الدولية في بيان رسمي قائلا: “بكل حزن وأسى ينعي العميد سعيد صلاح رئيس الاتحاد والسادة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للمصارعة أسرة حكمتنا الدولية أمينه رفيق محسن لوفاتها اثر حادث أليم امس بالإسكندرية.. داعين الله عز وجل أن يرحمها ويغفر لها وأن يجعل مأواها الجنة”.

وأعلن اتحاد المصارعة المصري توقف كافة الأنشطة والفعاليات بالاتحاد والأفرع لمدة ثلاثة أيام حداداً على الفقيدة.