قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطوات استخراج القيد العائلي والأوراق المطلوبة عبر الإنترنت
أخبار التوك شو| سر ضبط كارت نقل تركي مع عناصر حركة حسم الإرهابية.. وتعيين وزير بيئة جديد في هذا الوقت
موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 .. درجاتك على صدى البلد
سعر الذهب عيار 21 اليوم 21-7-2025
رفع عداد الكهرباء القديم في هذه الحالة وتركيب مسبوق الدفع
إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الشروط والرابط
ماذا كان يقول النبي في الصباح؟.. أدعية تملأ يومك بالأرزاق
سوريا.. حافلات حكومية تدخل السويداء لإجلاء المصابين والمحتجزين
سعر الدولار اليوم 21-7-2025
إزالة عدادات الكهرباء القديمة بعد 10 أيام من الآن لهؤلاء المشتركين
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 21 يوليو 2025| بكم اللتر 92؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حقوق تأمينية وأجر كامل لكل من استمر في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي بالقانون

المعلم
المعلم
معتز الخصوصي

حدد قانون التعليم حقوق كل من تبقى في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحقوق.

تنص المادة (88) من قانون التعليم على أنه تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية المشار إليه بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

وإذا كان بلوغ أحد أعضاء هيئة التعليم من التقاعد في الفترة من بدء العام الدراسي حتى نهايته، فإنه يبقي في الخدمة حتى انتهاء العام الدراسي.

قرار من رئيس الجمهورية

مع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق كل من يبقى في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي ويتقرر مد الخدمة له وفقاً لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغه هذه السن.

ويُصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني قراراً بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من هذه المادةالمادة الثانية")
يضاف إلى الباب الثالث من قانون التعليم المشار إليه فصلان جديدان بعنوان "الفصل الرابع: التعليم بنظام البكالوريا"، "الفصل الخامس: التعليم الثانوي المهني"، تكون نصوصهما على النحو الآتي:

الفصل الرابع: التعليم بنظام البكالوريا

مادة (37) مكرراً:
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في  الفصل الأول من هذا الباب، يكون نظام البكالوريا نظام اختيارياً مجانىاً يتقدم إليه من كان حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ولا يجوز التحويل منه أو إليه من أنظمة التعليم الثانوي الأُخرى أثناء سنوات الدراسة

مادة (37) مكرراً 1:
تكون مدة الدراسة فى نظام البكالوريا ثلاث سنوات، ويمنح الطالب بعد إتمامها شهادة تعادل شهادة إتمام
دراسة الثانوية العامة.

ويصدر بقرار من مجلس الوزراء قواعد الترخيص بتشغيل هذا النظام بالمدارس الخاصة.

ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى القواعد المنظمة لقبول الطلاب فى هذا النظام

نهاية العام الدراسي الخدمة قانون التعليم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات قانون الخدمة المدنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تطبيق الحد الأدنى للأجور.. موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة الجديدة

بعد تطبيق الحد الأدنى للأجور.. موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة الجديدة

حديقة الحيوان بالجيزة

هل تصل إلى 400 جنيه؟.. سعر تذكرة حديقة الحيوان بالجيزة بعد التطوير

15% دفعة واحدة.. موعد صرف معاشات أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة

%15 دفعة واحدة.. موعد صرف معاشات أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة

القهوة

احذر تناول هذه الأدوية مع القهوة.. تفاعل خطير يهدد صحتك

إزالة عدادات الكهرباء القديمة بعد 10 أيام من الآن لهؤلاء المشتركين

إزالة عدادات الكهرباء القديمة بعد 10 أيام من الآن لهؤلاء المشتركين

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 21 يوليو 2025| بكم اللتر 92؟

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الشروط والرابط

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الشروط والرابط

العبارة

حريق هائل على متن عبارة الركاب "برشلونة" و ركابها يقفزون إلى البحر

ترشيحاتنا

محكمة

قرار أمني بشأن واقعة قيادة طفل سيارة نقل بالبحيرة

غرق مركب بمياه النيل بالغربية

قوات الإنقاذ النهري بالغربية تنتشل 3 أشخاص في غرق مركب بسمنود.. صور

هدير عبدالرازق

حجز هدير عبدالرازق في اتهامات جديد

بالصور

بطريقة سهلة.. حضري سلطة المكرونة

بطريقة تشهى.. حضرى سلطةً المكرونة
بطريقة تشهى.. حضرى سلطةً المكرونة
بطريقة تشهى.. حضرى سلطةً المكرونة

فيديو

هدير عبدالرازق

بعد فيديو الشقة والنط من فوق السور.. اعترافات هدير عبدالرازق أمام النيابة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من حقك

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاصطفاف من أجل الأمن والأمان والاستقرار والتنمية

المزيد