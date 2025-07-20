جيسوس يقرر إعادة سامي النجعي إلى قائمة النصر السعودي

قرر البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لنادي النصر السعودي، ضم سامي النجعي لاعب وسط الفريق، لقائمة العالمي لخوض المعسكر الخارجي، في النمسا والبرتغال، استعدادا لمنافسات الموسم المقبل 2025-2026.

وكتب نادي النصر عبر حسابه على منصة أكس: "نجمنا سامي النجعي ينضم لقائمة الفريق المغادرة لمعسكر النمسا، ليُكمل هناك المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي".

وتغادر بعثة نادي النصر السعودي ظهر غدٍ الأحد إلى النمسا، للدخول في معسكر خارجي تحضيرًا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد 2025-2026، حيث يستمر المعسكر حتى يوم الإثنين الموافق 4 أغسطس المقبل، في إطار الاستعدادات البدنية والفنية للفريق.

وشهدت قائمة المعسكر التي تضم 21 لاعبًا، حضور الرباعي الأجنبي ساديو ماني، مارسيلو بروزوفيتش، أنجيلو جابرييل، وبينتو ماثيوس، إلى جانب عدد من الأسماء المحلية البارزة، يتقدمهم عبد الرحمن غريب، سلطان الغنام، وعبدالمجيد الصليهم.

كما ضمت القائمة كلًا من: راغد النجار، مبارك البوعينين، سعد حقوي، نادر الشراري، عبدالعزيز العليوة، لواد أمان، ماجد قشيش، ويسلي تيكسيرا، عبدالعزيز الفرج، محمد مران، عبد الله الخيبري، عبدالملك الجابر، ومشاري النمر.