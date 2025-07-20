خط أحمر| وزير الخارجية: لن يتم السماح بالتهجير تحت أي ظروف

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، أن المانيا شريك هام في ملف غزة وإعادة الإعمار، متابعا أن ننتظر وقف إطلاق النار وبعده نحدد موعد مؤتمر إعمار غزة وسيكون لمدة يومين.

وتابع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، في مؤتمر صحفي، أن بحثنا مع الجانب الالماني جهود مصر بشان التواصل الاتفاق وقف اطلاق النار في غزة، مستدركا أن لن يتم السماح بتهجير الشعب الفلسطيني تحت أي ظروف وهذا خط احمر لمصر.

من جانبها قالت وزير التعاون الاقتصادي الالماني، إن المانيا تقدر العلاقات القوية مع مصر، مضيفة أن مصر ستظل شريكا مهما لألمانيا.

وأضافت في مؤتمر صحفي، أن الوضع في قطاع غزة هش للغاية، متابعا ان يجب أن يكون هناك وقف لاطلاق النار دائم.

وأشارت إلى أن نؤكد الدعم للتوصل لاتفاق دائم لوقف اطلاق النار في قطاع غزة.