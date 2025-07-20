مظهر شاهين: الزواج الثاني للرجل ليس خيانة

أكد الشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، أن الخيانة الزوجية، هي نوع من أنواع الخيانات، مشيرا إلى أن العلاقة الزوجية قائمة على ميثاق غليظ، فالرسول- صلى الله عليه وسلم- قال: “كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته”.

وقال مظهر شاهين، خلال لقاء له لبرنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، إن الخيانة الزوجية، هي أن يحيد الزوج أو الزوجة عن الدور المخصص لهم، مؤكدا أن الخروج عن الحدود في الحياة الزوجية يعد خيانة.

وأشار إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، إلى أن المرأة عليها دور كبير في تربية الأبناء، والرجل عليه دور في رعاية أسرته بشكل كامل، مؤكدا أن الزواج الثاني للرجل على زوجته ليس خيانة؛ لأنه تم في إطار شرعي وليس خيانة.