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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الناجح يرفع أيده.. موعد تنسيق المرحلة الأولي وتسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2025
تنسيق الجامعات 2025
حسام الفقي

يبحث طلاب الثانوية العامة عن موعد تنسيق المرحلة الاولي في تنسيق الجامعات 2025.

كشف مصدر مسئول لموقع صدي البلد، عن موعد فتح باب تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة الحكومية المصرية 2025 موضحا أنه سوف يتم عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة بثلاثة أيام فقط.

تسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات 2025

وأضاف أنه من المقرر إعلان تفاصيل المرحلة الأولى عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة وسيتم منح طلاب المرحلة الأولى 5 أيام لتسجيل الرغبات عبر الموقع الإلكتروني.

كان قد وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمد فترة التقديم لأداء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق ببعض الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، وذلك حتى يوم الأربعاء الموافق 30 يوليو الجاري، حرصًا على مصالح أبنائنا الطلاب.

ويستمر موقع التنسيق الإلكتروني في استقبال رغبات طلاب شهادة الثانوية العامة المصرية لهذا العام 2025، لإجراء اختبارات القدرات حتى مساء يوم الأربعاء الموافق 30/7/2025، علمًا بأن الموقع سيكون مُتاحًا أمام الطلاب على مدار الـ24 ساعة.

جدير بالذكر أن الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات كشرط للالتحاق بها للعام الجامعي 2024/2025، تشمل الآتي:

- كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة).

- كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان – دمياط – بنها – بني سويف – طنطا – دمنهور).

- كلية التربية الموسيقية بالزمالك – جامعة حلوان.

- كلية التربية الفنية بالزمالك – جامعة حلوان.

- كلية التربية الفنية – جامعة المنيا.

-. كليات علوم الرياضة.

ويتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

طلاب الثانوية العامة موعد تنسيق المرحلة الاولي تنسيق المرحلة الاولي تنسيق الجامعات 2025

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