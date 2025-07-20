النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بأسوان تستعد للقافلة العلاجية يوليو الجارى

تستعد النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بأسوان لتنفيذ القافلة البيطرية العلاجية المجانية للحيوانات والدواجن والدواب خلال يومى 27 و 28 يوليو الجارى ، وخاصة داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 تحت رعاية اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة سهير عبده نقيب الأطباء البيطريين بأسوان بأنه فى ظل التنسيق الدائم مع محافظ أسوان لتوفير أوجه الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية والداجنة بمختلف مدن ومراكز المحافظة يتم التجهيز لتنفيذ القافلة البيطرية بقرى العدوة بمركز كوم أمبو ، ونجع العرب بمركز دراو وذلك بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى بقيادة الدكتور جمعه مكى ، والجهات الشريكة المختصة .

ولفتت بأن تنظيم هذه القوافل يأتى ضمن جهود الدور المجتمعى الذى تقوم به النقابة الفرعية لخدمة أهالى أسوان حيث ستشمل القافلة توفير الأدوية والمستلزمات البيطرية لعلاج الحيوانات والدواجن بالمجان .

مع تدريب الأطباء البيطريين على إستخدام الأجهزة الحديثة مثل جهاز السونار ، وتنفيذ التوعية والإرشاد لأصحاب الحيوانات والدواجن على التربية السليمة والوقاية من الأمراض الوبائية ، وهو الذى يتطلب أهمية الإقبال على القافلة للإستفادة من الخدمات المتنوعة بها .

القافلة البيطرية

قومى المرأة بأسوان ينظم ندوات توعية لتشجيع السيدات للمشاركة الإيجابية فى الإستحقاقات الدستورية القادمة2025

فيما تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان قيام فرع المجلس القومى للمرأة بتنظيم عدد 2 ندوة للتوعية المجتمعية لتحفيز المشاركة الإيجابية للسيدات والفتيات فى إنتخابات مجلسي الشيوخ والنواب 2025.

وأشار إلى أهمية بتكثيف الجهود والتعاون بين كافة الجهات المعنية للإنتهاء من كافة التجهيزات والإستعدادات اللازمة لإستقبال ماراثون الإنتخابات بمختلف المراكز والمدن والتى ستبدأ بإنتخابات مجلس الشيوخ مطلع الشهر القادم .

وقد أكد الدكتور إسماعيل كمال على أهمية حث وتشجيع الأهالى والمواطنين وتوعيتهم بأهمية المشاركة فى هذا الإستحقاق الدستوري بإعتباره واجب وطني لإستكمال مسيرة التنمية والبناء التى تشهدها الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى .