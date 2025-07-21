كيف يؤثر نقص البروتين على قوتك وكفاءتك اليومية؟

البروتين ضروري للصحة العامة، وقد يُؤثر نقص البروتين سلبًا على إنتاجيتك، بالإضافة إلى أعراض أخرى.

إذا كنت تشعر بتعب غير معتاد، أو تواجه صعوبة في التركيز، أو لا تقدم أفضل أداء، فقد يفتقر نظامك الغذائي إلى عنصر أساسي: البروتين. يعتقد معظم الأشخاص أن البروتين مخصص للرياضيين أو رواد الصالات الرياضية، ولكنه يلعب دورًا أكبر بكثير في حياتنا اليومية، يساعد البروتين في الحفاظ على استقرار طاقتنا، ونشاط عقولنا، ووظائف أجسامنا بسلاسة. وبالنسبة للكثيرين، تُعد الأطعمة الحيوانية، مثل الحليب والبيض واللحوم، المصادر الأكثر توفرًا واكتمالًا لهذا العنصر الغذائي المهم.

لماذا يُعد البروتين مهمًا للقوة والكفاءة

"البروتين أكثر من مجرد داعم للعضلات، فهو يُساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، مُحافظًا على ثبات الطاقة طوال اليوم، عندما يفتقر نظامك الغذائي إلى البروتين، يبدأ جسمك بتكسير العضلات للحصول على احتياجاته، هذا قد يُشعرك بالضعف والتعب، حتى مع تناول سعرات حرارية كافية بشكل عام"، يُشاركنا البروفيسور الدكتور أجيت راناد، خبير الدواجن وعضو اللجنة الفنية في CLFMA .

واحدة من أسباب أهمية البروتين أنه ضروري لوظائف الدماغ، فهو يوفر الأحماض الأمينية اللازمة لإنتاج النواقل العصبية، وهي مواد كيميائية تُحسّن التركيز والذاكرة والمزاج، بدون كمية كافية من البروتين، قد تشعر بالضبابية أو التشتت أو فقدان الحافز، وجدت دراسة أن تناول كميات أكبر من البروتين يدعم تحسين الأداء الإدراكي، وخاصةً في الذاكرة والانتباه.

دور الثروة الحيوانية في تغذية الإنسان

في أنحاء كثيرة من العالم، تُعدّ منتجات الثروة الحيوانية، كالحليب والبيض واللحوم، مصادر رئيسية للبروتين عالي الجودة، تحتوي هذه الأطعمة على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم، مما يجعلها أكثر تكاملاً مقارنةً بمعظم الخيارات النباتية.

المنتجات الحيوانية غنية أيضًا بعناصر غذائية أخرى تدعم وظائف الدماغ والطاقة، مثل فيتامين ب12 والحديد والزنك، والتي غالبًا ما تكون مفقودة في الأنظمة الغذائية قليلة المصادر الحيوانية، إن تضمين كميات قليلة منها في النظام الغذائي اليومي يمكن أن يساعد في الوقاية من التعب، وتحسين المناعة، ودعم النمو الشامل، وخاصةً لدى الأطفال والمراهقين وكبار السن.

هل تحصل على كمية كافية من البروتين؟

توصي هيئة سلامة ومعايير الأغذية في الهند بتناول ما بين ٠.٨ و١ جرام من البروتين لكل كيلوجرام من وزن الجسم يوميًا للبالغين الأصحاء. ومع ذلك، تُظهر الدراسات أن العديد من سكان الهند يعانون من نقص في هذا العنصر الغذائي، وخاصةً في المجتمعات الريفية وذات الدخل المنخفض، العلامات الشائعة لنقص البروتين وتشمل هذه الأعراض التعب المستمر، والجوع المتكرر، وتساقط الشعر، وصعوبة التركيز.

المصدر: onlymyhealth