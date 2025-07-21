المصرية لنقل الكهرباء توقع عقدا لتوريد موصلات حرارية بطول 68 كم بمنطقة القناة

وقّعت المهندسة منى رزق – رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقدًا لتوريد وتركيب موصلات حرارية لعدد من الخطوط الاستراتيجية بمنطقة القناة.

بحضور كلا من

المهندس محمد رياض العضو المتفرغ للمنطقة الشمالية

والمهندس إبراهيم شحاتة رئيس منطقة القناة

ويتضمن العقد تنفيذ أعمال توريد وتركيب موصلات حرارية لدائرتي خطوط (الزعفرانة 2 / الزعفرانة 1 / جبل الجلالة / سوميد / السويس) بطول إجمالي يبلغ 68 كيلومترًا، وبقدرة تحمل تيار تصل إلى2200 أمبير. وتبلغ مدة تنفيذ المشروع خمسة أشهر من تاريخ توقيع العقد.

وأكدت المهندسة/ منى رزق أن هذا التعاقد يأتي في إطار خطة الشركة لدعم البنية الأساسية لمنظومة نقل الكهرباء، وتعزيز قدرات الشبكة القومية لمواكبة الزيادة المستمرة في الطلب على الطاقة، خاصة مع التوسع في المشروعات القومية والتنموية بمختلف أنحاء الجمهورية.