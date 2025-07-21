إبراهيم المنيسي عن كوبري وسام أبو علي: حتى لو نفق.. مش بتاعتي

كشف إبراهيم المنيسي رئيس تحرير مجلة الأهلي، ومقدم برنامج ملك وكتابة عبر قناة الأهلي، حقيقة وجود كوبري في أزمة رحيل الفلسطيني وسام أبوعلي عن النادي الأهلي، وانتقاله لنادي كولومبوس كرو الأمريكي.

وقال المنيسي في فيديو بثه عبر صفحته الرسمية على موقع "يوتيوب": "بالنسبة لوسام أبوعلي، هل فيه كوبري معين له؟، ولو فيه هينزل على فين بالظبط.. الاتفاق بين الأهلي ونادي كولومبوس كرو الأمريكي وصل لمرحلة نهائية بشأن وسام أبوعلي".

وأضاف: "المسألة حاليًا في مراحل الصياغة الخاصة بالعقود وبمجرد الانتهاء هيعلن عن الصفقة بتفاصيلها، خلال الساعات القادمة".

وتابع: "في كذا حد بعتلي إن النادي الأمريكي ليس من عادته الشراء بالأرقام دي، ولا عنده رواتب بالقيمة اللي بتتقال إن وسام هيأخدها، فهل فيه كوبري معين هيتعمل لوسام؟".

وأردف: "الأهلي هيأخد باله يعمل أي، طالما إن اللاعب سيحقق المكاسب اللي هو طالبها، يروح بقى كوبرى لحد أو ينزل من على النفق مش بتاعتي، ولو خايف إنه هيروح نادٍ معين يبقى مسيبهوش أصلا وأضحي بكل المكاسب اللي هتيجيلي، واستحمل كل المشاكل.. لكن تفتكروا فيه حد هسيب الأهلي علشان يجي لأي مكان تاني في مصر؟

وأتم: “لو في حد بالتفكير ده يبقى قلته أحسن ويتوكل على الله، لأن الأهلي لا يُبقي إلا على اللاعب اللي مقدر قيمته، ومتمسك به”.



