فؤاد ومنيب ينسجان خيوط الموسيقى فى صيف الأوبرا 2025

توالت فعاليات المهرجان الصيفي الذى تنظمه وزارة الثقافة عبر دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حيث عاد الثنائي محمد فؤاد (بيانو) وأحمد منيب (كمان) لينسجا خيوط الموسيقى وسط حشد من جمهور صيف الاوبرا 2025 على المسرح المكشوف واستضافا المنشد مصطفى مهلل والمؤلف خالد الكمار .

ومع أناقة الإبداع وعمق الإحساس وفي العالم الساحر للأنغام التى نتجت عن الموهبة الفريدة لكل من فؤاد ومنيب برزت الصياغة المتطورة لمؤلفاتهما التى تمزج الطابع الكلاسيكي الغربي والروح الشرقية وتعبر عن رؤية فنية مبتكرة لجيل جديد من الموسيقيين كان منها العاصفة، فقط في الذاكرة، عتاب، تيرا، آخر الليل، ألبوم صور، أغنية للروح، بريك، نوستالجيا، ما بعد الألم، فقد، صندوق الموسيقي، وحدك، ضحكة، كما قدم الموسيقار خالد الكمار معزوفة بعنوان زهرة وأنشد مصطفى مهلل مناجاة .

فؤاد ومنيب بدأت قصتهما عام 2015 في ألمانيا، حيث التقى الطبيب وعازف البيانو الموهوب محمد فؤاد بعازف الكمان الأكاديمي أحمد منيب ومنذ تلك اللحظة، إندمجت موهبتهما الفطرية مع الدراسة الأكاديمية لتخلق شراكة فنية مميزة أعادت صياغة الموسيقى المصرية المعاصرة فى شكل خاص بهما.