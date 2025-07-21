أول رد من محمد الصباحي بعد اعتزاله التحكيم

علق محمد الصباحي الحكم الدولي على قرار إعتزاله التحكيم فى الفترة الماضية.

وقال الصباحي في تصريحات تليفزيونية، قرار الإعتزال ليس له علاقة بقرار أوسكار بعدم استمرار أصحاب الـ45 عاما.

وشدد الصباحي على ،أن قرار الإعتزال من أصعب القرارات وراضى عن مشوار التحكيمى الذى دام لمدة 21 سنة

وأضاف الصباحي ،أن منظمومة التحكيم هى الأضعف والحكم هو من يحمى نفسه.

وواصل ،إعتزال مجموعة كبيرة من الحكام سيؤثر بالسلب وخاصة أن الموسم المقبل سيكون صعب.

وأختتم الصباحي تصريحاته، أوسكار لديه خبرة كبيرة وقرار اعتزال الحكام أصحاب الـ45 ليس قراره وهناك بعض العناصر المصرية هى السبب في هذا القرار.