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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الإسكان يعقد اجتماعا لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
آية الجارحي

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة موقف المشروعات التي تنفذها الوزارة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والجهاز المركزي للتعمير، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الوزير أهمية الانتهاء من المشروعات وفقًا للتوقيتات الزمنية المحددة لها، حيث إن تلك المشروعات لها أهمية كبيرة في تحسين جودة حياة المواطنين بالقرى بكافة المحافظات المستهدفة، بما يسهم في توفير حياة كريمة لهم.

وتابع الوزير خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تنفذها وزارة الإسكان من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، من شبكات صرف صحي ومحطات معالجة وشبكات مياه ومحطات مياه بإجمالي 1814 مشروعا في 427 قرية، بجانب استعراض موقف تسليمات المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها والتي تشمل مشروعات شبكات ومحطات رفع وخطوط طرد ومعالجة صرف الصحي ومياه شرب.

كما استعرض الاجتماع موقف تسليمات المشروعات التي تنفذها الوزارة من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في 740 قرية بـ 10 محافظات، وتشمل مد وتدعيم شبكات صرف صحي ووصلات منزلية صرف صحي وشبكات مياه شرب ووصلات مياه شرب ومحطات مياه شرب.

وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير مجددًا على الالتزام بالمواعيد المقررة للانتهاء من المشروعات وإعداد بيان كامل بالموقف التنفيذي الخاص بها، بالإضافة إلى وضع خطة للانتهاء من المشروعات التي يتم تلافي الملاحظات بها لتسليمها ودخولها الخدمة، موضح به عدد المشروعات التي سيتم الانتهاء منها وتسليمها شهريا.

وفي ختام الاجتماع شدد الوزير مجددًا على الالتزام بالمواعيد صحي وشبكات مياه شرب ووصلات مياه شرب ومحطات مياه شرب كما استعرض الاجتماع موقف تسليمات المشروعات التي تنفذها الوزارة ومحطات رفع وخطوط طرد ومعالجة صرف الصحي ومياه شرب

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