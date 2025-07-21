7 أطعمة تحسن الهضم وتعزز صحة الأمعاء

تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة لا يمنحك الطاقة فقط، بل يساعد جسمك أيضاً في الدفاع عن نفسه ضد الأمراض المزمنة مثل السرطان، أمراض القلب و الزهايمر.
هذه الأطعمة مليئة بالفيتامينات والمعادن التي تقلل التلف في الخلايا الناتج عن الإجهاد التأكسدي.
ووفقا لموقع هيلثي، الأطعمة التي تحتوي على مضادات أكسدة وفوائدها:
1-التوت الازرق:
غني بفيتامينات ومعادن مثل فيتامين C وK، ومضادات أكسدة تحمي الخلايا من التلف وتقلل الالتهابات، مما يجعله خياراً رائعاً لتعزيز صحة الدماغ والجهاز العصبي.
2- العنب الداكن:
يحتوي على مركبات نباتية مثل الأنثوسيانين التي تدعم صحة القلب وتحمي من السرطان. كما أنه مليء بالسيلينيوم و فيتامين c.
3- المكسرات:
مثل الجوز واللوز والبندق، تحتوي على دهون صحية وأحماض أوميغا 3 التي تقلل من الكوليسترول وتحمي القلب. الجوز البرازيلي، على سبيل المثال، غني بالسيلينيوم الضروري لمناعة الجسم.
4-الخضروات الورقية الداكنة:
السبانخ والبروكلي مليئة بالفيتامينات A، C، وE، بالإضافة إلى معادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم. تعمل مضادات الأكسدة الموجودة بها على تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.
5- البطاطا الحلوة والجزر:
مصدر ممتاز لفيتامين A، الذي يدعم صحة الجلد والرؤية، كما أنها غنية بالألياف والفيتامينات التي تقوي جهاز المناعة.
6-الشاي الأخضر:
مشروب سحري يحتوي على مركب الإبيغالوكاتشين غالات، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تحارب الالتهاب وتحمي الخلايا من التلف.
7-الحبوب الكاملة:
مثل الشوفان والكينوا، تقدم الزنك والسيلينيوم، بالإضافة إلى الألياف التي تحسن الهضم وتقلل خطر أمراض القلب.