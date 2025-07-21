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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

7 أطعمة تحسن الهضم وتعزز صحة الأمعاء

7 اطعمة تحسن الهضم وتعزز صحة الامعاء
7 اطعمة تحسن الهضم وتعزز صحة الامعاء
رنا عصمت

تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة لا يمنحك الطاقة فقط، بل يساعد جسمك أيضاً في الدفاع عن نفسه ضد الأمراض المزمنة مثل السرطان، أمراض القلب و الزهايمر.

هذه الأطعمة مليئة بالفيتامينات والمعادن التي تقلل التلف في الخلايا الناتج عن الإجهاد التأكسدي.

ووفقا لموقع هيلثي، الأطعمة التي تحتوي على مضادات أكسدة وفوائدها:

1-التوت الازرق:

غني بفيتامينات ومعادن مثل فيتامين C وK، ومضادات أكسدة تحمي الخلايا من التلف وتقلل الالتهابات، مما يجعله خياراً رائعاً لتعزيز صحة الدماغ والجهاز العصبي.

2- العنب الداكن:

يحتوي على مركبات نباتية مثل الأنثوسيانين التي تدعم صحة القلب وتحمي من السرطان. كما أنه مليء بالسيلينيوم و فيتامين c.

3- المكسرات:

مثل الجوز واللوز والبندق، تحتوي على دهون صحية وأحماض أوميغا 3 التي تقلل من الكوليسترول وتحمي القلب. الجوز البرازيلي، على سبيل المثال، غني بالسيلينيوم الضروري لمناعة الجسم.

4-الخضروات الورقية الداكنة:

السبانخ والبروكلي مليئة بالفيتامينات A، C، وE، بالإضافة إلى معادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم. تعمل مضادات الأكسدة الموجودة بها على تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

5- البطاطا الحلوة والجزر:

مصدر ممتاز لفيتامين A، الذي يدعم صحة الجلد والرؤية، كما أنها غنية بالألياف والفيتامينات التي تقوي جهاز المناعة.

6-الشاي الأخضر:

مشروب سحري يحتوي على مركب الإبيغالوكاتشين غالات، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تحارب الالتهاب وتحمي الخلايا من التلف.

7-الحبوب الكاملة:

مثل الشوفان والكينوا، تقدم الزنك والسيلينيوم، بالإضافة إلى الألياف التي تحسن الهضم وتقلل خطر أمراض القلب.

7 اطعمة تحسن الهضم وتعزز صحة الامعاء اطعمة تحسن الهضم وتعزز صحة الامعاء صحة الامعاء

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