7 أطعمة تحسن الهضم وتعزز صحة الأمعاء

تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة لا يمنحك الطاقة فقط، بل يساعد جسمك أيضاً في الدفاع عن نفسه ضد الأمراض المزمنة مثل السرطان، أمراض القلب و الزهايمر.

هذه الأطعمة مليئة بالفيتامينات والمعادن التي تقلل التلف في الخلايا الناتج عن الإجهاد التأكسدي.

ووفقا لموقع هيلثي، الأطعمة التي تحتوي على مضادات أكسدة وفوائدها:

1-التوت الازرق:

غني بفيتامينات ومعادن مثل فيتامين C وK، ومضادات أكسدة تحمي الخلايا من التلف وتقلل الالتهابات، مما يجعله خياراً رائعاً لتعزيز صحة الدماغ والجهاز العصبي.

2- العنب الداكن:

يحتوي على مركبات نباتية مثل الأنثوسيانين التي تدعم صحة القلب وتحمي من السرطان. كما أنه مليء بالسيلينيوم و فيتامين c.

3- المكسرات:

مثل الجوز واللوز والبندق، تحتوي على دهون صحية وأحماض أوميغا 3 التي تقلل من الكوليسترول وتحمي القلب. الجوز البرازيلي، على سبيل المثال، غني بالسيلينيوم الضروري لمناعة الجسم.

4-الخضروات الورقية الداكنة:

السبانخ والبروكلي مليئة بالفيتامينات A، C، وE، بالإضافة إلى معادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم. تعمل مضادات الأكسدة الموجودة بها على تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

5- البطاطا الحلوة والجزر:

مصدر ممتاز لفيتامين A، الذي يدعم صحة الجلد والرؤية، كما أنها غنية بالألياف والفيتامينات التي تقوي جهاز المناعة.

6-الشاي الأخضر:

مشروب سحري يحتوي على مركب الإبيغالوكاتشين غالات، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تحارب الالتهاب وتحمي الخلايا من التلف.

7-الحبوب الكاملة:

مثل الشوفان والكينوا، تقدم الزنك والسيلينيوم، بالإضافة إلى الألياف التي تحسن الهضم وتقلل خطر أمراض القلب.