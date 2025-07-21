الزمالك يقترب من ضم 5 صفقات جديدة في الميركاتو الصيفي

كشف الإعلامي مدحت شلبي عن اقتراب نادي الزمالك من إبرام خمس صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في إطار تحركات الإدارة البيضاء لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقال شلبي في تصريحات تليفزيونية: “هناك 5 صفقات باتت على أعتاب الزمالك، ويعمل عليها النادي الأبيض حاليًا لإتمامها في أقرب وقت.”

وأوضح أن الأسماء المطروحة تشمل: محمد علاء حارس مرمى فريق الجونة، محمد إسماعيل مدافع فريق زد، أحمد ربيع لاعب وسط البنك الأهلي، حسام الصادق لاعب اتحاد التواركة المغربي، حامد حمدان مهاجم نادي بتروجيت.

وتأتي هذه التحركات ضمن خطة الإدارة الرياضية بقيادة جون إدوارد، من أجل بناء فريق قوي يعيد الزمالك إلى منصات التتويج ويعزز فرصه في المنافسة على كافة البطولات بالموسم المقبل.