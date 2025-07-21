الزمالك يستعد لإعلان تولى فرانك موريس القيادة الفنية لرجال اليد رسميا

يستعد مسئولو نادي الزمالك لإعلان تعيين الفرنسى فرانك موريس مديرا فنيا لفريق كرة اليد للرجال بالموسم الجديد رسميا، خلفا لـ فرناندو باربيتو، بعدما وصل الأول الساعات الماضية إلى القاهرة .

جاء التعاقد مع المدير الفنى الأجنبى لتولى القيادة الفنية لفريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك خلال الموسم المقبل للصورة مجدداً، بعد فشل المفاوضات مع باسم السبكى الذى جدد تعاقده مع الترجى التونسى وبعد قرار مجلس إدارة نادى سموحة تجديد الثقة فى حسين زكى للاستمرار في منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال، وذلك للموسم الرياضي 2025-2026.

كان حسين زكي مرشحا بقوة للعودة للقيادة الفنية لفريق الزمالك، إلا أنه لم يتوصل لاتفاق وسط تمسك نادي سموحة باستمراره.

وتمكن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، من التعاقد مع بيجاد مروان، لاعب سبورتنج، لتدعيم صفوف فريق كرة اليد بالقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.