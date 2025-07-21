بعد كشف "حسم".. الأجهزة المصرية تسبق الإرهاب بخطوة

في سياق تصاعد التهديدات الإرهابية ومحاولات إحياء أذرع جماعة الإخوان، أكد الكاتب والباحث المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، أن نجاح الأجهزة الأمنية المصرية في كشف خلية «حسم» الإرهابية يمثل ضربة استباقية شديدة الأهمية.

وأضاف أديب في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن مصر تمتلك تجربة رائدة في مواجهة الإرهاب، وأنها لطالما اعتمدت في هذه المواجهة على كفاءة جهازها الأمني، مدعومًا بأجهزة معلومات تمتلك بيانات دقيقة تُسهم في تفكيك الشبكات الإرهابية قبل تحرّكها الفعلي.

وأضاف الباحث المتخصص أن مرحلة ما بعد عام 2013 شهدت تطورًا نوعيًا في أداء المؤسسات الأمنية، مكّنها من القضاء بشكل شبه كامل على عدد كبير من التنظيمات الإرهابية التي كانت تهدد أمن البلاد واستقرارها.