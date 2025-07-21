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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب إيطاليا يقترب من نهائي أمم أوروبا للسيدات بعد ثلاث سنوات

كرة قدم
كرة قدم
القسم الرياضي

تقترب سيدات منتخب إيطاليا من الوصول إلى نهائي بطولة أمم أوروبا للسيدات، إذ تحتاج إلى فوز واحد فقط، وذلك بعد ثلاث سنوات فقط من السماح لهن بالاحتراف.
لا عجب أن تذرف القائدة المخضرمة كريستيانا جيريلي الدموع بعد أن ألهمت هدفاها إيطاليا للفوز على النرويج بنتيجة 2-1 الأسبوع الماضي، والتأهل إلى نصف نهائي البطولة لأول مرة منذ 28 عامًا.
ويلعب المنتخب الإيطالي ضد إنجلترا - حامل اللقب - يوم الثلاثاء المقبل في جنيف.
وقالت جيريلي، بعد أن مسحت دموعها: "إنه لفرحة عظيمة أن نكون من بين أفضل أربعة منتخبات في أوروبا، وهي سعادة نود مشاركتها لأننا ندرك أهمية تحقيق النتائج في إيطاليا، وخاصةً للأجيال الجديدة".
وأضافت: "لأننا نفعل هذا بالطبع من أجل مجدنا، ولكن هناك معنى أعمق بكثير، نرغب بالتأكيد في إيصاله، وهو أن النساء في إيطاليا يمكنهن لعب كرة القدم أيضًا، بالطبع يُمكنهن ذلك، مع أنهن لم يكن يأملن في جني الكثير من المال حتى عام ٢٠٢٢ بعد سنوات من كونهن لاعبات هواة فقط".
وفي أبريل من ذلك العام، وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الإيطالي للرياضة على لوائح جديدة تُمهد الطريق لعصر احترافي للسيدات يبدأ في الأول من يوليو - مع حلول موسم الدوري الإيطالي التالي.
وكان قانون إيطالي صدر عام ١٩٨١ قد حدّ من اللاعبات إلى مستوى الهواة، مما يعني أنه لا يُمكنهن كسب أكثر من ٣٠ ألف يورو سنويًا قبل الضرائب، وكانت المزايا مثل مساهمات الضمان الاجتماعي، وصندوق نهاية المسيرة المهنية، والمعاش التقاعدي، والحماية الطبية للإصابات، وإجازة الأمومة حلمًا بعيد المنال.

"سنوات صعبة"

شهدت جيريلي - البالغة من العمر ٣٥ عامًا - والعديد من زميلاتها في المنتخب الوطني التغيير بشكل مباشر، إذ اضطرت العديد منهن إلى العمل في وظائف الضيافة لدعم مسيرتهن الكروية.
وواصلت جيريلي: "كانت هناك سنوات صعبة عانينا فيها كثيرًا".
جاء الدفع نحو الاحتراف في كرة القدم النسائية في إيطاليا عقب التأهل المفاجئ للمنتخب الوطني إلى ربع نهائي كأس العالم للسيدات 2019.
كما ساهم في ذلك تزايد استثمار الأندية الكبرى - يوفنتوس، وميلان، وإنتر ميلان، وروما، ولاتسيو - في فرقها النسائية.
وكان التقدم أبطأ من نظيره في دول منافسيها التقليديين في كرة القدم - مثل إنجلترا وفرنسا وإسبانيا - لكن إيطاليا تُظهر علامات على مواكبتها للتطورات على الساحة الدولية.
"شيء ساحر"
وتحت قيادة المدرب أندريا سونسين، تُثبت إيطاليا قدرتها على منافسة الفرق الكبرى، وبلغت ذروتها في أول مباراة لها في نصف نهائي البطولة الأوروبية منذ وصولها إلى نهائي عام 1997.
وأوضحت جيريلي: "إنه شيء ساحر، لكن لأكون صادقة، شعرتُ بشعورٍ مميزٍ يملأ الأجواء منذ وصولي إلى سويسرا، منذ أن تولى المدرب مسؤولية هذا الفريق، وكما تعلمون، النساء لا يُخطئن في مشاعرهن أبدًا".
مع أن الحماس لم يصل إلى ذروته في إيطاليا، إلا أن 2.4 مليون مشاهد تلفزيوني في إيطاليا - بنسبة 16.2% - شاهدوا مباراة الفريق ضد النرويج، ومن المرجح أن يكون العدد أكبر في نصف النهائي.
واختتمت: "نأمل ألا يختفي هذا الحب، هذه المودة، هذه الأجواء القادمة إلينا من إيطاليا، أتمنى ذلك من كل قلبي لأننا كافحنا للوصول إلى هنا، لقد حققنا شيئًا مذهلًا، شيئًا استثنائيًا، ومهما كانت النتيجة، آمل حقًا أن يستمر هذا في تغذية هذا الشغف، هذا الحب لنا".

سيدات منتخب إيطاليا أمم أوروبا للسيدات كريستيانا جيريلي

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