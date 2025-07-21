كل ما تريد معرفته عن الشوكة العظمية.. أعراضها وأسبابها وعلاجها

يبدأ الاحساس بـ الشوكة العظمية عند الشعور بألم أسفل القدم، وحول الكعب، نتيجة للإصابة بالتهاب في الأنسجة التي تربط أصابع القدم بالكعب، وغالباً ما تحدث نتيجة زيادة الوزن، وغالباً ما تصيب العدائين.





أهم أعراض الشوكة العظمية

يعد أبرز أعراض الشوكة العظمية، الشعور بألم في أسفل الكعب، أو في منتصف أسفل القدم، ويتطور الألم الناتج عن الشوكة العظمية تدريجياً بمرور الوقت، في البداية، يمكن أن يكون الألم خفيفا أو شديدا، ويشعر بعض الأشخاص بحرقة أو وجع أسفل القدم والذي يمتد إلى أعلى الكعب.

عادة ما يكون الألم في أسوأ حالاته في الصباح، أو بعد الراحة لفترة طويلة. وبعد ممارسة أي نشاط في القدم والمشي لفترات طويلة، يمكن أن يزيد الألم بسبب زيادة التهيج أو الالتهاب.

وعادة لا يشعر المرضى بأعراض الشوكة العظمية أثناء النشاط، بل بعد التوقف مباشرة.

أهم أسباب الشوكة العظمية:

إجهاد القدم لفترات طويلة من الزمن ويعد السبب الرئيسي غير معروف حتى الآن ولكن من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالشوكة العظمية ما يلي:

_ ممارسة التمارين الرياضية على الأسطح الصلبة حديثاً.

_ التمرن مع ربط الساق أو شد الكعب.

_ تمديد باطن القدم بشكل مبالغ فيه أثناء ممارسة التمارين الرياضية.

_ ارتداء أحذية غير مناسبة لممارسة التمارين الرياضية.

_ الإصابة بزيادة الوزن والسمنة.

العلاج اللازم للشوكة العظمية:

-انقاص الوزن

- ارتداء احذية مريحة ومناسبة وطبية .

- عدم البقاء في وضعية الوقوف لمدة طويلة.

- عمل حصص مساج وعلاج فيزيائي ضد الالتهابات.

- عمل حصص onde de choc لكسر الشوكة العضمية.

المصدر healthy line