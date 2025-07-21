عزلة وضيق.. حامد حمدان ينشر رسالة غامضة على إنستجرام

نشر حامد حمدان، لاعب بتروجيت، رسالة صادمة عبر حسابه الرسمي على إنستجرام من خلاال خاصية الستوري، كشف فيها عن الضغوط النفسية التي يعيشها، قال فيها:

"مساء الخير، أما بعد… الإنسان يمر بضغوطات نفسية ما يؤدي للعزلة وضيق الخاطر، الحمد لله."

جاءت رسالة حمدان في ظل إصراره على الرحيل عن بتروجيت والانضمام إلى الزمالك.

رغم ذلك، رفضت إدارة النادي التنازل عنه، وقامت بعزله عن التدريبات الجماعية، درّبتة بصورة منفصلة.

أزمة العلاقة مع المدير الفني

مصادر أكدت أن اللاعب قدّم طلبًا رسميًا جديدًا لإدارة بتروجيت يطالب فيه بفسخ العقد، مشيرًا إلى أن علاقته بـ سيد عيد، المدير الفني للفريق، أصبحت غير قابلة للاستمرار.

اتصالات الزمالك مستمرة

من جانبها، واصلت إدارة نادي الزمالك تواصلها مع اللاعب، مؤكدين له أن المحاولات جارية لإنهاء الصفقة، وأن الباب لا يزال مفتوحًا أمام إمكانية انضمامه قريبًا.