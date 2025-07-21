الأنبا توما يترأس اليوم الثالث من مؤتمر مرحلة الابتدائية بالإيبارشية

ترأس نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر مرحلة الابتدائية بالإيبارشية، وذلك ببطرخانة الأقباط الكاثوليك، بطهطا.

نور صغير في قلب كبير

تُقام فعاليات المؤتمر تحت شعار "نور صغير في قلب كبير"، بإشراف مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية، وتنظيم لجنة المرحلة الابتدائية الإيبارشيّة، بقيادة الأب أوغسطينوس كميل.

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، أعقبها لقاء روحي بعنوان "تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على أطفال اليوم"، كما تضمن اليوم أيضًا الفقرات الروحية، والتكوينية المختلفة، بالإضافة إلى رحلة ترفيهية.

شارك في اليوم أبناء الصفين الخامس، والسادس الابتدائي، من مختلف كنائس الإيبارشيّة، بحضور مائة اثنين وثمانين مخدومًا، وخمسة ثلاثين خادمًا.