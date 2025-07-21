الشيخ رمضان عبد المعز: اللسان مفتاح النجاة أو الهلاك يوم القيامة

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن من أخطر ما يمكن أن يُهلك الإنسان يوم القيامة هو لسانه، مشيرًا إلى الحديث الشريف الذي دار بين النبي ومعاذ بن جبل رضي الله عنه، حين سأله: "يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم؟"، فرد عليه النبي قائلًا: "ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكبُّ الناسَ في النار على وجوههم إلا حصائدُ ألسنتهم؟"

وأوضح عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الاثنين، أن المقصود بـ"حصائد ألسنتهم" هو الكلام الجارح، والغيبة، والنميمة، والتشهير، وكل ما يمكن أن يخرج من اللسان فيؤذي الناس ويغضب الله عز وجل، موضحا: "عارف يعني إيه حد يُسحب على وجهه في النار؟ ده أمر مرعب... والسبب؟ لسانه!"

وأشار إلى أن النبي نبهنا أن الجوارح كلها، في كل صباح، تخاطب اللسان وتقول له: "اتقِ الله فينا، فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا"، وهو ما يدل على أن صلاح الجسد كله مرتبط بصلاح اللسان.

وأضاف عبد المعز: “الرسول وضع لنا قاعدة ذهبية، قال: 'من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت' ما ينفعش تقول شر، ما ينفعش كلمة تبوظ الدنيا، تهدّ بيوت، تجرح ناس، تؤذي قلوب.”

ودعا إلى حفظ اللسان، قائلاً: "اللي عايز ينجو في الدنيا والآخرة، يحفظ لسانه، لأن ده مفتاح النجاة أو الهلاك، والاختيار في إيدك."

