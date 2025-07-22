متحدث «فتح»: المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة ينتظرون الموت

قال الدكتور ماهر النمورة، المتحدث باسم حركة فتح، إنّ المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة ينتظرون الموت بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، نتيجة هذه العملية الإجرامية الإرهابية الذي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي من خلال استمرار حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 20 شهرا.

وأضاف «النمورة»، خلال لقاء عبر "zoom"، مع الإعلامية رغدة بكر عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء، بالتالي يتنقل النازحون بين منطقة آمنة ومحظورة دون وجود وسائل نقل سوى الحمير والبغال، مشيرا إلى أن السيارات قد قُصفت ودُمرت، ولا يوجد وقود، كما أنهم عندما يتنقلون من مكان لآخر يصبحون في مأساة جديدة ونزوح جديد.

وتابع: «شعبنا الفلسطيني الآن يعيش في ظروف غاية الصعوبة، إذ أن الأطفال يموتون جوعا، سواء من قلة الغذاء أو الحليب، إلى جانب قلة المدعمات الغذائية للأطفال حديثي الولادة»، لافتا إلى أن الوضع الفلسطيني في قطاع غزة لا يُطاق ولا يُحتمل.

وواصل: «نحن في حركة فتح نوجه رسالة ونداء أخير لكل أحرار العالم والمنظمات الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة وكل الزعماء العرب والمسلمين أن يقفوا جميعا ليرفعوا البطاقة الحمراء لهذا الاحتلال».