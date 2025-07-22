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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طقس اليوم | احترس من الحرارة

طقس اليوم
طقس اليوم
صدى البلد   -  
أ ش أ

يبحث كثير من المواطنين عن حالة الطقس اليوم ، ليكون دليل استرشادي خاصة المسافرين على الطرق السريعة والساحلية ،للحذر من الظواهر الجوية المتوقعة.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس اليوم الثلاثاء ،أجواء شديدة الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية.. بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

طقس اليوم 


وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعة والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح شمالية غربية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 38 27
العاصمة الإدارية 39 26
6 أكتوبر 38 26
بنها 37 28
دمنهور 37 25
وادي النطرون 38 25
كفر الشيخ 36 26
المنصورة 37 26
الزقازيق 38 27
شبين الكوم 38 26
طنطا 37 26
دمياط 33 25
بورسعيد 32 26
الإسماعيلية 39 25
السويس 38 26
العريش 34 23
رفح 33 22
رأس سدر 38 26
نخل 38 21
كاترين 33 19
الطور 36 27
طابا 36 22
شرم الشيخ 40 29
الإسكندرية 33 25
العلمين 32 24
مطروح 31 23
السلوم 33 23
سيوة 39 24
رأس غارب 39 28
الغردقة 39 29
سفاجا 40 28
مرسى علم 38 29
شلاتين 40 28
حلايب 37 29
أبو رماد 38 27
رأس حدربة 36 29
الفيوم 38 25
بني سويف 38 25
المنيا 39 23
أسيوط 39 25
سوهاج 41 26
قنا 42 28
الأقصر 41 27
أسوان 42 28
الوادي الجديد 42 24
أبوسمبل 41 27

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى :-

المدينة العظمى الصغرى
مكة المكرمة 44 33
المدينة المنورة 43 31
الرياض 44 30
المنامة 40 34
أبوظبي 45 32
الدوحة 42 34
الكويت 49 34
دمشق 39 23
بيروت 31 27
عمان 35 23
القدس 33 22
غزة 31 25
بغداد 46 33
مسقط 32 28
صنعاء 32 18
الخرطوم 39 27
طرابلس 38 28
تونس 38 23
الجزائر 30 25
الرباط 27 17
نواكشوط 31 24

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:-

المدينة العظمى الصغرى
أنقرة 37 18
إسطنبول 36 23
إسلام آباد 31 24
نيودلهي 33 27
جاكرتا 33 22
بكين 35 25
كوالالمبور 36 25
طوكيو 35 26
أثينا 38 25
روما 35 21
باريس 24 16
مدريد 33 19
برلين 22 16
لندن 24 15
مونتريال 22 14
موسكو 22 15
نيويورك 30 18
واشنطن 32 20
أديس أبابا 22 13
 

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