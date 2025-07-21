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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

النائب أحمد عبد الجواد: مشاركة المواطنين بالانتخابات مسؤولية وطنية

النائب أحمد عبدالجواد
النائب أحمد عبدالجواد
عبد الرحمن سرحان   -  
محمود ابراهيم

انطلقت منذ قليل فعاليات المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي نظمه حزب مستقبل وطن بمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، والذي يُعد الأضخم على مستوى الجمهورية، لدعم مرشحو الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك بمشاركة كثيفة تتجاوز ال 25 ألف مواطن من أبناء المحافظة، بالإضافة حضور قيادات الحزب، على رأسهم النائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام، والنائب علاء عابد، والنائب عبدالهادي القصبي والنائب أحمد دياب، والنائب وحيد قرقر، والنائب خالد شلبي، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب ومرشحو الحزب على المقاعد الفردية والقائمة.

وأكد النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، خلال كلمته في المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي نظمه الحزب بمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، أن مستقبل وطن يخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025 ببرنامج انتخابي طموح، يرتكز على التفاعل المباشر مع المواطنين، ونقل تطلعاتهم واحتياجاتهم إلى داخل قبة البرلمان، مشددًا على أهمية المشاركة السياسية الواسعة في الانتخابات باعتبارها واجبًا وطنيًا ودستوريًا.

وذكر "عبد الجواد"، أن هناك حالة من الانفتاح السياسي، رسخها الرئيس عبد الفتاح السيسي واستجاب لها مستقبل وطن وهو ما تبلور في مشاركة واسعة من الأحزاب في القائمة الوطنية فالكل مرحب به والدولة تسع الجميع والانتخابات فرصة قوية لتقدم الأحزاب نفسها حتى وان اختلفت وتنوعت أيدلوجياتها السياسية.

ولفت "عبدالجواد"، إلى أن فكرة القائمة الوطنية جاءت تجسيدًا لفلسفة التوافق الوطني بين مختلف الكيانات السياسية، حيث اتفقت جميع الأطراف على أن مصلحة الوطن والمواطن يجب أن تتقدم على أي اعتبارات حزبية أو شخصية، مؤكدًا أن هذا التوافق يعكس وعيًا سياسيًا ونضجًا وطنيًا في مرحلة دقيقة من عمر الوطن.

وأوضح الأمين العام لحزب مستقبل وطن، أن اختيار مرشحي الحزب سواء على المقاعد الفردية أو ضمن القائمة الوطنية تم وفق معايير دقيقة تضع مصلحة الوطن والمواطن في المقام الأول، تعتمد على الكفاءة، والقبول الجماهيري، والقدرة على تمثيل المواطن، مضيفاً أن عملية الاختيار مرت بمراحل تقييم دقيقة داخل الحزب، تشمل التشاور مع قيادات المحافظات والأمانات المختلفة، لضمان الدفع بأفضل العناصر.

وأوضح "عبدالجواد"، أن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع وعيًا وحرصًا على المشاركة الفعالة، مشددًا على أن التصويت في الانتخابات ليس فقط حقًا دستوريًا، بل واجب وطني تجاه الدولة المصرية التي تبني جمهوريتها الجديدة على أسس من الديمقراطية والشفافية والمشاركة المجتمعية.

وأشار الأمين العام لحزب مستقبل وطن، إلى أن الحضور الجماهيري الكبير في مؤتمر اليوم الذي تجاوز 25 ألف مواطن، يعكس الثقة الشعبية في مرشحي الحزب ويؤكد أن "مستقبل وطن" بات ركيزة أساسية في الحياة السياسية المصرية، معبرًا عن فخره بتفاعل الشارع مع برامج الحزب وتطلعاته المستقبلية.

ودعا النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، جموع المواطنين إلى النزول بكثافة والمشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، مؤكدًا أن صوت كل مواطن يُعد حجر الأساس في استكمال مسيرة الاستقرار والتنمية التي تشهدها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشدد "عبدالجواد"، على أن المشاركة في الاستحقاقات الوطنية ليست مجرد إجراء انتخابي، بل رسالة دعم للدولة، ودليل على الوعي الشعبي، وإيمان المواطنين بدورهم في صياغة المستقبل وبناء الجمهورية الجديدة.

وأكد، أن الحفاظ على المكانة الدولية والإقليمية التي تليق بمصر هو مسؤولية مشتركة تتطلب وعيًا سياسيًا واستقرارًا داخليًا ومشهدًا سياسيًا مفتوحًا يعبر عن كل أطياف المجتمع، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، هذا التنوع السياسي لا يتعارض مع قوة الدولة، بل يعززه، خاصة في ظل وجود مؤسسات وطنية راسخة، على رأسها الجيش والشرطة، اللذان يشكلان الدرع الحامي لأمن الوطن والمواطن.

ووجه النائب أحمد عبدالجواد، رسالة شكر وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي، على ما تحقق على يديه من إعادة بناء مؤسسات الدولة بعد الانهيار الذي شهدته البلاد عقب أحداث 2011، يعد إنجازًا تاريخيًا بكل المقاييس، متابعاً: "الرئيس السيسي لم يكتفي بإعادة بناء الدولة من حيث البنية التحتية والاقتصاد فحسب، بل أعاد كذلك الحياة السياسية إلى مسارها الطبيعي، من خلال استكمال المؤسسات التشريعية والدستورية".

ووجه "عبدالجواد"، رسالة لأعضاء وكوادر الحزب بأن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع العمل بجدية والتواجد الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين، لنقل وشرح رؤية الحزب وبرنامجه، وتعزيز الوعي بأهمية المشاركة السياسية، قائلا: "أنتم خط الدفاع الأول للحزب، وصوت المواطن أمانة في أعناقكم، فكونوا على قدر المسؤولية".

حزب مستقبل وطن مستقبل وطن الشرقية محافظة الشرقية أحمد عبدالجواد

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