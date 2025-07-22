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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

شروط وخطوات استخراج رخصة قيادة دراجة نارية 2025

دراجة نارية
دراجة نارية
أحمد مهدي

يبحث الكثير من المواطنين عن خطوات وطريقة استخراج رخصة قيادة دراجة نارية 2025، ويرصد موقع “صدى البلد” التفاصيل الكاملة عن استخراج رخصة الدراجات النارية.

استخراج رخصة قيادة دراجة نارية 2025

حددت وزارة الداخلية شروطا لـ استخراج رخصة قيادة دراجة نارية 2025، وجاء ضمنها:

- ألا يقل سن المتقدم للحصول على رخصة قيادة الدراجة النارية عن سن 18 عاما.

- أن يكون المتقدم للحصول على الرخصة، لائق صحيا لقيادة موتوسيكل.

- أن يكون حاصلا على شهادة دراسية أو محو الأمية.

- ألا يكون قد صدر ضده حكم جنائي أو جنحة.

الأوراق المطلوبة لـ استخراج رخصة الموتوسيكل

  1. بطاقة رقم قومي أو جواز سفر
  2. شهادات الباطنة والنظر
  3. شهادة المؤهل الدراسي أو محو الأمية


مستندات استخراج رخصة قيادة دراجة نارية 2025

فيما يتعلق بـ مستندات استخراج رخصة قيادة دراجة نارية 2025، فيتوجب شراء نموذج 265 مرور من وحدة المرور، وتقديم صورة من بطاقة الرقم القومي والشهادة الدراسية وأيضا الشهادات الطبية واجتياز الاختبارات الشفوية والعملية ومنها اختبار القيادة وفي حالة الرسوب يتم الإعادة بعد 3 أشهر.

شروط استخراج رخصة قيادة دراجة نارية

  1. ألا يقل السن عن 18 عاما
  2. أن يكون حاصلا على شهادة دراسية أو محو أمية
  3. ألا يكون المتقدم متعاطيا للمخدرات أو الكحوليات
  4. أن يكون لائقا صحيا
  5. عدم وجود إعاقة ذهنية أو ضعفا بالنظر
  6. عدم وجود حكم قضائي في جناية أو جنحة

رسوم استخراج رخصة قيادة دراجة نارية 2025

أوضحت وزارة الداخلية رسوم استخراج رخصة قيادة دراجة نارية 2025، وهي دفع مبلغ 35 جنيها ثمن حافظة استخراج رخصة القيادة، و150 جنيها رسوم كشف طبي وشهادات طبية، و50 جنيها رسوم اختبار إشارات داخل وحدة المرور، و30 جنيها رسوم نموذج 256 مرور، و20 جنيها شهادة براءة ذمة وضريبة بـ 250 جنيها، ثم استلام الرخصة في النهاية.

غرامة قيادة دراجة نارية بدون رخصة 

حدد قانون المرور الجديد، قيمة غرامة مخالفة قيادة دراجة نارية دون رخصة قيادة، وهي 1000 جنيه.

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