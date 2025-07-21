بدء تنفيذ المرحلة الثانية من إحلال الطاقة الشمسية بمساجد ومدارس الوادي الجديد

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد عن البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من إحلال الطاقة الشمسية بالمساجد بالمدارس، في إطار خطة المحافظة للتوسع في استخدام الطاقة النظيفة، حيث جرى الانتهاء من تنفيذ مشروع تشغيل 35 مسجدًا و17 مدرسة بنظام الطاقة الشمسية فى المرحلة الأولى.

أكد الزملوط، أن الطاقة الشمسية تمثل أحد مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة التي يمكن الاعتماد عليها بما يوفر تكلفة فواتير الكهرباء الشهرية على إدارات المساجد والمدارس بجانب توفير دخل من عوائد تصدير الفائض إلى الشبكة الموحدة للكهرباء.



ووجه الزملوط، بالبدء فى تنفيذ المرحلة الثانية وتركيب وحدات الطاقة الشمسية في أقرب وقت ممكن في ظل حرص المحافظة على ترشيد استهلاك الطاقة ضمن خطة المحافظة لتعميم المشروع على جميع المدارس والمساجد الفترة المقبلة.

وكانت مدرسة الخارجة الثانوية بنين هي المدرسة الأولى على مستوى المحافظة التي يجري تشغيلها بنظام الطاقة الشمسية بالكامل حيث جرى استخدام الطاقة الكهربية في تشغيل كافة الاجهزة وإضاءة المعامل والفصول والاضاءة الليلية بالمدرسة.