اليوم .. العرض الثاني لـ "كارمن"و"الملك وأنا" ضمن فعاليات القومي للمسرح

لليوم الثاني علي التوالي، يعرض اليوم، كل من العروض المسرحية"كارمن"و" الملك وأنا"، ضمن فاعليات المهرجان القومي للمسرح.

العرض المسرحي “كارمن” مستلهم من رواية الكاتب الفرنسي بروسبير ميريميه، في معالجة مسرحية للكاتب محمد علي إبراهيم، ويشارك في بطولته الفنانون: ريم أحمد، ميدو عبد القادر، نهال فهمي، محمد حسيب، ليديا سليمان، عبد الرحمن الجميل، أحمد علاء، محمد العرجاوي، ومحمد البدالي، وتصميم الديكور والملابس لأحمد شربي، والاستعراضات لسالي أحمد، إخراج المخرج الكبير ناصر عبد المنعم.

إما مسرحية الملك وأنا، فهي من مذكرات آنا ليونوينز ، من إنتاج فرقة تحت ١٨ بقيادة الفنان طارق مرسي ، وبطولة الفنانة لقاء الخميسى ، والفنان د/فريد النقراشي ، والفنانة هدي هاني ، والفنان خالد إبراهيم والفنان علاء عيد والفنان نور الشرقاوي والفنانة هبة محمد والفنان طارق مرسي والفنان أشرف شكري.



أشعار . عادل سلامة ، ألحان . عصام كاريكا ، تصميم ديكور د . حمدي عطية ، تنفيذ ديكور رانيا عطية ، تصميم أزياء مروة عودة ، تنفيذ أزياء هبة جودة ، إستعراضات حسن شحاتة ، مدرب إستعراضات حسام منسي ، إضاءة عز حلمى ، تنفيذ إضاءة محمود علاء ، جرافيكس جون بهاء ، خدعة ومؤثرات خالد عباس ، ماكياج وكوافير روبي مهاب – كريم علي ، دراماتورج وإخراج محسن رزق.