قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الدفاع: لدينا أسلحة متطورة قادرة على ردع كل من يهدد أمن مصر
رانيا المشاط تبحث مع البنك الدولي خطة تنفيذية شاملة لدعم التنمية الاقتصادية في مصر
بيان مشترك ودعوات لدعم الأونروا.. تحركات عربية ودولية عاجلة لإنقاذ غزة
ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس بعد اعتمادها.. عبر هذا الرابط
الكذابين اتمكنوا وكتروا .. منشور غامض من خالد الغندور
حاسبات ومعلومات 82.8% تمريض 84.1% والصيدلة91.2.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025
القاهرة الإخبارية: الاحتلال يواصل قصف المدنيين وأوامر الإخلاء تفاقم النزوح في دير البلح
انخفاض جديد في سعر الدولار أمام الجنيه.. اعرف وصل كام؟
وزير خارجية إيران يحذر: إعادة فرض العقوبات يؤدي إلى تعقيد الملف النووي
جيش الاحتلال: رصدنا إطلاق صاروخ من اليمن
نتيجة الثانوية العامة 2025 "جاهزة" على مكتب وزير التعليم ..واستعدادات لاعتمادها اليوم
الرئيس السيسي يوجه الحكومة بتخفیف الأعباء عن المواطنین
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بخصم كبير .. الحق اشتري ساعات جالاكسي ووتش| إليك التفاصيل

ساعة سامسونج ذكية
ساعة سامسونج ذكية
لمياء الياسين

أعلنت الشركة الكورية العملاقة سامسونج عن ساعة جالاكسي ووتش 8 مع العديد من الإضافات والتحسينات الجديدة. 

تعد كلا الساعتين متاحتان الآن للطلب المسبق بسعر مذهل يبلغ 99 دولارًا أمريكيًا و199 دولارًا أمريكيًا على التوالي، عند استبدالهما بساعة ذكية أخرى.

ساعة سامسونج جالكسي واتش 8

إذا كنت تستخدم ساعة سامسونج ذكية قديمة، يمكنك الحصول على قيمة خصم مذهلة عند الترقية إلى طراز أحدث. ستحصل على 200 دولار أمريكي لاستبدال ساعة جالاكسي ووتش 6 كلاسيك بساعة جالاكسي ووتش 8، و250 دولارًا أمريكيًا لساعة جالاكسي ووتش 8 كلاسيك والمثير للدهشة، يمكنك الحصول على 200 دولار أمريكي لساعة جالاكسي ووتش 4 كلاسيك، التي مضى على إصدارها عدة سنوات.

ساعة جالكسي  Watch 8

على الجانب الآخر ، يمكنك بسهولة معرفة قيمة ساعتك القديمة التي قمت باستبدالها والطلب المسبق في 25 يوليو، ويمكنك الحجز المسبق لساعتي Galaxy Watch 8 Classic وGalaxy Watch 8 فقد تم كُشف النقاب عن التشكيلة الجديدة، التي تشمل جالاكسي ووتش 8، وجالاكسي ووتش 8 كلاسيك، وجالاكسي ووتش ألترا المُحدثة، خلال فعالية سامسونج جالاكسي. 

تصميم مذهل

تتميز السلسلة الجديدة بتصميم جديد مربع الشكل، وشاشة أكثر سطوعًا، وميزات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل مساعد جوجل جيميني.

تعمل سلسلة جالاكسي ووتش 8 بمعالج إكسينوس W1000، وتعمل بنظام Wear OS 6 مع واجهة One UI من سامسونج. 

ساعة جالاكسي ساعة جالاكسي ووتش 8 ساعة سامسونج ساعة سامسونج ذكية ساعة جالاكسي ووتش 6 ساعة جالاكسي ووتش 8 كلاسيك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مؤشرات تنسيق الجامعات2025

طب 92.9% والأسنان 91.7% والهندسة 88.5%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 لـ طلاب الثانوية العامة

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس.. بالدرجات والمجموع الكلي

نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة.. ردد 3 كلمات يجبر الله بخاطرك لتكون من الناجحين

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 بالاسم .. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية اعرف مجموعك في لحظات

أوائل الثانوية العامة 2025

أسماء وصور أوائل الثانوية العامة 2025 |بيان عاجل بتفاصيل القائمة كاملة خلال ساعات

تنسيق الجامعات

حاسبات ومعلومات 82.8% تمريض 84.1% والصيدلة91.2.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

ترشيحاتنا

غارات إيران على الاحتلال الوحشي

كيف نجح الموساد الإسرائيلي في اختراق إيران واغتيال كبار قادتها؟.. تفاصيل

الدكتور عباس شومان

عباس شومان: المقاطع المتداولة في حفل العجوز المتصابي «سفالة» لا تناسب مجتمعنا

الثانوية العامة

دعاء قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة.. ردده بيقين يطمئن قلبك ويجبر الله خاطرك

بالصور

تعمل إيه لو ابنك جاب مجموع قليل في الثانوية العامة

تعمل ايه لو ابنك جاب مجموع قليل فى الثانوية العامة
تعمل ايه لو ابنك جاب مجموع قليل فى الثانوية العامة
تعمل ايه لو ابنك جاب مجموع قليل فى الثانوية العامة

هل تظهر السيجارة في تحليل المخدرات؟.. طبيبة توضح الحقيقة كاملة

هل تظهر السيجارة في تحليل المخدرات؟..طبيبة توضح الحقيقة كاملة
هل تظهر السيجارة في تحليل المخدرات؟..طبيبة توضح الحقيقة كاملة
هل تظهر السيجارة في تحليل المخدرات؟..طبيبة توضح الحقيقة كاملة

خراب بيوت.. الاتحاد الأوروبي يحظر سيارات الغاز بدءًا من عام 2030

الاتحاد الأوروبي يحظر سيارات الغاز
الاتحاد الأوروبي يحظر سيارات الغاز
الاتحاد الأوروبي يحظر سيارات الغاز

بعد فشل سياراتها الكهربائية.. مجزرة داخل مرسيدس لمعادلة الأسعار

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

فيديو

تطورات قصة أطفال ديرمواس

التحقيقات مستمرة وتحاليل المياه مطابقة.. ماذا يحدث بقرية دلجا بعد فاجعة أطفال ديرمواس؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المهندس عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ..تكنولوجيا تحجب أسرارها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: من الجولان إلى السويداء.. استراتيجية التفكيك الناعم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

المزيد