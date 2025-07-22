بخصم كبير .. الحق اشتري ساعات جالاكسي ووتش| إليك التفاصيل

أعلنت الشركة الكورية العملاقة سامسونج عن ساعة جالاكسي ووتش 8 مع العديد من الإضافات والتحسينات الجديدة.

تعد كلا الساعتين متاحتان الآن للطلب المسبق بسعر مذهل يبلغ 99 دولارًا أمريكيًا و199 دولارًا أمريكيًا على التوالي، عند استبدالهما بساعة ذكية أخرى.

ساعة سامسونج جالكسي واتش 8

إذا كنت تستخدم ساعة سامسونج ذكية قديمة، يمكنك الحصول على قيمة خصم مذهلة عند الترقية إلى طراز أحدث. ستحصل على 200 دولار أمريكي لاستبدال ساعة جالاكسي ووتش 6 كلاسيك بساعة جالاكسي ووتش 8، و250 دولارًا أمريكيًا لساعة جالاكسي ووتش 8 كلاسيك والمثير للدهشة، يمكنك الحصول على 200 دولار أمريكي لساعة جالاكسي ووتش 4 كلاسيك، التي مضى على إصدارها عدة سنوات.

ساعة جالكسي Watch 8

على الجانب الآخر ، يمكنك بسهولة معرفة قيمة ساعتك القديمة التي قمت باستبدالها والطلب المسبق في 25 يوليو، ويمكنك الحجز المسبق لساعتي Galaxy Watch 8 Classic وGalaxy Watch 8 فقد تم كُشف النقاب عن التشكيلة الجديدة، التي تشمل جالاكسي ووتش 8، وجالاكسي ووتش 8 كلاسيك، وجالاكسي ووتش ألترا المُحدثة، خلال فعالية سامسونج جالاكسي.

تصميم مذهل

تتميز السلسلة الجديدة بتصميم جديد مربع الشكل، وشاشة أكثر سطوعًا، وميزات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل مساعد جوجل جيميني.

تعمل سلسلة جالاكسي ووتش 8 بمعالج إكسينوس W1000، وتعمل بنظام Wear OS 6 مع واجهة One UI من سامسونج.