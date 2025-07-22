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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

قفزة تاريخية.. صندوق النقد يتوقع مضاعفة إيرادات قناة السويس خلال 5 سنوات

قناة السويس
قناة السويس
إسراء عبدالمطلب

في خطوة تؤكد عودة قناة السويس إلى صدارة الممرات الملاحية العالمية، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته الرسمية، استعرض من خلالها النجاحات التي حققتها القناة مؤخرًا، مدعومة بحوافز قوية لجذب كبرى الشركات العالمية، وسط إشادات دولية تؤكد مرونتها وقدرتها على التكيف مع التحديات الراهنة.

قناة السويس

ثقة دولية في مرونة وقدرة القناة

أبرزت الإنفوجرافات أن استعادة القناة لمكانتها العالمية تعكس حجم الثقة الدولية المتزايدة في قدرة هيئة قناة السويس على مواجهة التحديات والمتغيرات المتسارعة في حركة التجارة العالمية، حيث عملت الهيئة على تقديم خدمات ملاحية غير مسبوقة، إلى جانب حوافز وتسهيلات تنافسية للخطوط الملاحية الكبرى، بما يعزز من مكانة القناة كممر آمن وفعّال.

توقعات صندوق النقد: قفزة في الإيرادات خلال 5 سنوات

وفقًا لتقارير صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تشهد إيرادات قناة السويس قفزة بنسبة 88.9% خلال خمس سنوات، لتصل إلى نحو 11.9 مليار دولار بحلول عام 2029/2030، مقارنة بـ 6.3 مليار دولار متوقعة في عام 2025/2026. وتشير التقديرات إلى أن الإيرادات سترتفع تدريجيًا لتبلغ 8.2 مليار دولار في 2026/2027، و9.9 مليار دولار في 2027/2028، ثم 11.5 مليار دولار في 2028/2029.

خدمات جديدة وتوسعات استراتيجية

أكدت منصة Offshore Energy أن قناة السويس واصلت عملياتها رغم أزمة البحر الأحمر، مشيدة بقدرتها على توفير خدمات جديدة مثل:

  • الإنقاذ البحري
  • الإسعاف المائي
  • مكافحة التلوث
  • صيانة وإصلاح السفن
  • التزود بالوقود

وفي سياق متصل، توقعت وكالة ستاندرد آند بورز أن تستأنف حركة الملاحة في القناة بشكل طبيعي تدريجيًا خلال الأشهر المقبلة، بينما أشارت فيتش سولوشنز إلى أن التوسعة الأخيرة التي دخلت حيز التنفيذ في الربع الأول من عام 2025، زادت الطاقة الاستيعابية للقناة من 6 إلى 8 سفن إضافية يوميًا، مع تحسين القدرة على التعامل مع الطوارئ.

عودة كبرى شركات الشحن

أفادت شركة Lloyd’s List بأن عددًا من شركات الشحن الكبرى بدأت بإعادة إرسال سفنها إلى البحر الأحمر، مستفيدة من التطورات الأمنية الإيجابية، كما سلطت الضوء على حرص هيئة القناة على تسريع هذا الاتجاه عبر تقديم حوافز إضافية لتشجيع العودة إلى استخدام الممر الملاحي المصري.

إنجازات ميدانية منذ مطلع 2025

استعرض المركز الإعلامي بعض أبرز النجاحات الميدانية التي سجلتها القناة منذ بداية عام 2025، ومنها:

  • فبراير 2025: عبور الحفار ADMARINE 260 في عملية قطر غير تقليدية، ومرور ناقلة البترول CHRYSALIS في أول رحلة لها منذ يوليو 2024، بالإضافة إلى عبور حاملة السيارات AICC HUANGHU وعلى متنها 4202 سيارة.
  • مارس 2025: تنفيذ عملية قطر ناقلة البترول SOUNION باستخدام 4 قاطرات.
  • يونيو 2025: عبور سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM JULES VERNE، والتعامل باحترافية مع جنوح سفينة الغطس RED ZED 1 خلال 60 دقيقة فقط دون أي خسائر.
  • يوليو 2025: عبور حاملة السيارات العملاقة BYD XI’AN، في أولى رحلاتها البحرية عبر قناة السويس.

وتؤكد هذه المؤشرات الإيجابية أن قناة السويس ماضية في تعزيز مكانتها كممر تجاري عالمي محوري، مدعومة برؤية استراتيجية وتكامل مؤسسي وخدمات نوعية، وهو ما يبشر بآفاق أوسع للنمو والاستثمار في السنوات القادمة.

قناة السويس السويس الممرات الملاحية صندوق النقد صندوق النقد الدولي

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