خلال ساعات.. الزمالك يجهز للإعلان عن الصفقتين السادسة والسابعة

يستعد مسؤولو نادي الزمالك للإعلان عن صفقتين جديدتين خلال الساعات القليلة المقبلة، استكمالًا لحركة التدعيمات القوية التي يجريها النادي لتجهيز الفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد 2025-2026، وفقًا لرؤية المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا.

وكشفت مصادر خاصة داخل القلعة البيضاء أن الثنائي المنتظر الإعلان عنه هما: أحمد ربيع لاعب خط الوسط القادم من البنك الأهلي، ومحمد إسماعيل مدافع نادي زد، حيث أنهى الزمالك إجراءات التعاقد معهما رسميًا، وتم الحصول على الاستغناء الخاص بهما.

ووفقًا للمصادر، جرى تصوير "برومو" تقديم الثنائي بالفعل، على أن يتم الكشف عنه عبر الحسابات الرسمية للنادي على مواقع التواصل الاجتماعي خلال ساعات.

وكان الزمالك قد أعلن رسميًا عن خمس صفقات حتى الآن، هم:الحارس المهدي سليمان، المهاجم الأنجولي شيكو بانزا، الجناح عمر ناصر، المهاجم أحمد شريف، اللاعب الفلسطيني آدم كايد.

وتسعى إدارة الزمالك من خلال هذه الصفقات إلى تجديد دماء الفريق، واستعادة التوازن قبل انطلاق الموسم الجديد، في ظل الدعم الكامل للجهاز الفني الجديد بقيادة فيريرا