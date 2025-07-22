قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قصف إسرائيلي عنيف يستهدف منطقة دير البلح وسط قطاع غزة
مجاعة تتفاقم وسوء تغذية بين الأطفال .. حصار الاحتلال يفتك بسكان غزة
نتيجة الثانوية العامة بالاسم مجانا.. افتح الرابط واصبر وادعُ الله.. يمنحك 7 بشارات
الجارديان: إزالة أنقاض غزة تستغرق 40 عاما
حريق هائل جنوب تل أبيب يستنفر 26 طاقم إطفاء وسط موجة حرائق تجتاح إسرائيل
غزة تموت جوعا.. الهلال الأحمر الفلسطيني يطلق نداء استغاثة للعالم
وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو
الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بالعفو عن محكوم عليهم بمناسبة ثورة يوليو
وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2025 .. بعد قليل
رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لتنظيم احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير ويناقش الترتيبات النهائية
موجة حر شديدة تجتاح إيران وتتسبب في انقطاع المياه والكهرباء
مؤشرات تنسيق معاهد التمريض 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

خبير: بيانات الصادرات تعكس تعافيًا حقيقيًا لقدرات الاقتصاد المصري

الصادرات غير البترولية
الصادرات غير البترولية
إسراء عبدالمطلب

أشاد المحلل الاقتصادي إسلام الأمين، بالنتائج التي أوردها تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار حول تطور الصادرات السلعية غير البترولية، معتبرًا أن الأرقام تعكس تحسنًا ملموسًا في أداء القطاعات الإنتاجية والصناعية، ودليلًا على نجاح السياسات الحكومية الهادفة إلى تنمية الصادرات وتعزيز الميزان التجاري.

وأضاف الأمين في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 34% خلال عام واحد، والانخفاض الملحوظ في العجز التجاري، يمثلان نقطة تحول إيجابية في مسار الاقتصاد المصري، لاسيّما في ظل التحديات العالمية التي تواجه حركة التجارة والأسواق الدولية.

كما أشار إلى أن الصعود اللافت لصادرات مجموعات مثل الأحجار الكريمة والأسمدة والسفن يعكس تنوع القاعدة التصديرية وتوسّعها، وهو ما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على التكيّف مع المتغيرات الخارجية، ويُمهّد الطريق أمام جذب مزيد من الاستثمارات في قطاعات ذات ميزة تنافسية.

وختم الأمين تصريحه بالتأكيد على أهمية استمرار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الابتكار الصناعي، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لمضاعفة الصادرات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الصادرات البترول الصادرات غير البترولية الاقتصاد الاقتصاد المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس بعد اعتمادها.. عبر هذا الرابط

مؤشرات تنسيق الجامعات2025

طب 92.9% والأسنان 91.7% والهندسة 88.5%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 لـ طلاب الثانوية العامة

أوائل الثانوية العامة 2025

التعليم : صور وأسماء أوائل الثانوية العامة 2025 المتداولة بفيس بوك "مزيفة"

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس.. بالدرجات والمجموع الكلي

أوائل الثانوية العامة 2025

محدش جاب 100%| إعلان أوائل الثانوية العامة 2025 في بيان عاجل بعد قليل

تنسيق الجامعات

حاسبات ومعلومات 82.8% تمريض 84.1% والصيدلة91.2.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

ترشيحاتنا

عمر القحطاني، حاصل على الميدالية الذهبية في بطولة التجديف الشاطئ

الفرق بين التجديف الشاطئي والنيل.. البطل عمر القحطاني يوضح

روسيا واوكرانيا

الكرملين: مناقشة المذكرات بين موسكو وكييف موضوع المفاوضات في إسطنبول

أرشيفية

اليونيسف: المجتمع الدولي عاجز عن وقف الكارثة في غزة

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات| نصائح للتعامل مع طالب الثانوية العامة عند الرسوب .. كيف تكافئ ابنك بعد نتيجة الثانوية العامة؟.. جلسة تصوير جديدة لـ عبير صبري تكشف عن زيادة وزنها

أعلان نتيجة الثانوية العامة
أعلان نتيجة الثانوية العامة
أعلان نتيجة الثانوية العامة

شاحنة إيسوزو الكهربائية الجديدة تأتي بسعر صادم

إيسوزو
إيسوزو
إيسوزو

تموين الشرقية: حملات مكثفة لضبط الأسواق بمركز منيا القمح| صور

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

طريقة عمل كب كيك البطاطا الحلوة بالقرفة

طريقة عمل كب كيك البطاطا الحلوة بالقرفة
طريقة عمل كب كيك البطاطا الحلوة بالقرفة
طريقة عمل كب كيك البطاطا الحلوة بالقرفة

فيديو

الفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع

وزير الدفاع: لدينا أسلحة متطورة قادرة على ردع كل من يهدد أمن مصر

تطورات قصة أطفال ديرمواس

التحقيقات مستمرة وتحاليل المياه مطابقة.. ماذا يحدث بقرية دلجا بعد فاجعة أطفال ديرمواس؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المهندس عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ..تكنولوجيا تحجب أسرارها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: من الجولان إلى السويداء.. استراتيجية التفكيك الناعم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

المزيد