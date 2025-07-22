خبير: بيانات الصادرات تعكس تعافيًا حقيقيًا لقدرات الاقتصاد المصري

أشاد المحلل الاقتصادي إسلام الأمين، بالنتائج التي أوردها تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار حول تطور الصادرات السلعية غير البترولية، معتبرًا أن الأرقام تعكس تحسنًا ملموسًا في أداء القطاعات الإنتاجية والصناعية، ودليلًا على نجاح السياسات الحكومية الهادفة إلى تنمية الصادرات وتعزيز الميزان التجاري.

وأضاف الأمين في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 34% خلال عام واحد، والانخفاض الملحوظ في العجز التجاري، يمثلان نقطة تحول إيجابية في مسار الاقتصاد المصري، لاسيّما في ظل التحديات العالمية التي تواجه حركة التجارة والأسواق الدولية.

كما أشار إلى أن الصعود اللافت لصادرات مجموعات مثل الأحجار الكريمة والأسمدة والسفن يعكس تنوع القاعدة التصديرية وتوسّعها، وهو ما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على التكيّف مع المتغيرات الخارجية، ويُمهّد الطريق أمام جذب مزيد من الاستثمارات في قطاعات ذات ميزة تنافسية.

وختم الأمين تصريحه بالتأكيد على أهمية استمرار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الابتكار الصناعي، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لمضاعفة الصادرات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.