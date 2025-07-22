برشلونة يواجه كومو بقيادة فابريجاس في كأس خوان جامبر

أعلن نادي برشلونة عن مواجهة فريق كومو الإيطالي، الذي يشرف على تدريبه نجم البلوجرانا السابق سيسك فابريحاس، في النسخة الستين من بطولة كأس خوان جامبر، والمقرر إقامتها يوم 10 أغسطس المقبل على ملعب يوهان كرويف.

وكان من المنتظر أن تُقام المباراة على ملعب سبوتيفاي كامب نو، إلا أن أعمال التجديد المستمرة في الملعب دفعت النادي لنقل المواجهة إلى استاد يوهان كرويف، على غرار نسخة عام 2021، التي شهدت أول مشاركة لفريق السيدات في البطولة خلال مواجهة مزدوجة أمام يوفنتوس.

وستشهد المباراة تنظيم "مهرجان جامبر استريلا دام"، الذي يتضمن تقديم لاعبي الفريق الأول تحت قيادة المدرب الجديد هانز فليك، بعد عودتهم من الجولة الآسيوية التي تتضمن ثلاث مباريات ودية أمام كل من فيسيل كوبي في اليابان، وإف سي سول ودايجو في كوريا الجنوبية.

وتُعد مواجهة كومو هي آخر اختبار ودي لبرشلونة قبل انطلاق منافسات الدوري الإسباني، حيث يبدأ مشواره بمواجهة ريال مايوركا يوم 16 أغسطس.

وبمشاركة كومو، يصبح تاسع نادٍ إيطالي يظهر في كأس خوان جامبر، بعد أندية ميلان (3 مرات)، سامبدوريا (3 مرات)، إنتر ميلان (مرتين)، يوفنتوس (مرتين)، بالإضافة إلى أندية نابولي، بارما، روما وبريشيا.