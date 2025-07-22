الأخدود يعزز دفاعه بصفقة أوروبية.. المدافع الألماني كوراي جونتر ينضم قادمًا من فيرونا

في خطوة قوية لدعم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد، أعلن نادي الأخدود السعودي تعاقده رسميًا مع المدافع الألماني كوراي جونتر، قادمًا من هيلاس فيرونا الإيطالي، ضمن صفقة تستهدف تعزيز خط الدفاع والابتعاد عن شبح الهبوط الذي لازم الفريق حتى الجولات الأخيرة في الموسم الماضي.

جونتر، البالغ من العمر 30 عامًا، يمتلك مسيرة احترافية بدأت في بوروسيا دورتموند عام 2012، غير أنه لم يحصل على فرص منتظمة بسبب وجود أسماء بارزة في الدفاع مثل ماتس هوميلز وسوبوتيتش وسوكراتيس تحت قيادة المدرب يورجن كلوب، لينتقل بعدها إلى أندية مختلفة أبرزها جنوى وفيرونا في الدوري الإيطالي.

وجاء الإعلان عن الصفقة عبر الحساب الرسمي للنادي على منصة "إكس"، حيث أعربت إدارة الأخدود عن تفاؤلها بقدرة اللاعب على تقديم الإضافة المطلوبة لخط الدفاع، خصوصًا في ظل خبرته الكبيرة بالملاعب الأوروبية.

ويُعد جونتر ثاني لاعب ألماني ينضم إلى صفوف الفريق هذا الصيف بعد التعاقد مع لاعب الوسط الدفاعي جوكان جول، قادمًا من قاسم باشا التركي، في ظل مساعٍ واضحة من إدارة الأخدود لبناء فريق أكثر تماسكًا وتجهيزًا لتحديات دوري روشن للمحترفين.

وكان الأخدود قد أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس عشر، بفارق نقطة وحيدة عن مراكز الهبوط، وهو ما دفع الإدارة للبحث عن تعزيزات نوعية تساهم في استقرار الأداء والدخول في مناطق أكثر أمانًا على سلم الترتيب في الموسم المقبل.