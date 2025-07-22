النيل للطيران ومستشفيات عين شمس يوقعان بروتوكولًا لدعم أطفال زراعة النخاع

وقّعت شركة النيل للطيران بروتوكول تعاون مع مستشفيات جامعة عين شمس، يهدف إلى دعم منظومة الرعاية الصحية، خاصة للأطفال من مرضى زراعة النخاع، يأتي ذلك في إطار التزامها المتواصل بالمسؤولية المجتمعية.

يأتي هذا التعاون بتوجيه من الدكتور ناصر الطيار، رئيس مجلس إدارة شركة النيل للطيران، الذي يحرص على تعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في شتى المجالات، وفي مقدمتها القطاع الصحي، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين.

ويتضمن البروتوكول قيام "النيل للطيران" بتمويل تجهيز وحدتين كاملتين لعزل الأطفال من مرضى زراعة النخاع (كبسولات عزل متطورة)، على أن يتم الانتهاء من التنفيذ واستقبال الحالات خلال ستة أشهر من تاريخ التوقيع.

كما يشمل التعاون تقديم تخفيضات خاصة على تذاكر السفر لأعضاء هيئة التدريس والحالات الحرجة التي تستدعي العلاج بالخارج، إلى جانب تخصيص نوافذ تبرع من رواتب العاملين بالشركة، فضلاً عن إتاحة مساحات دعائية للمستشفى عبر مجلة الشركة ومنصات الشركة الإلكترونية.

وفي جانب التوعية، ينص البروتوكول على تنظيم مستشفيات عين شمس لندوات تثقيفية لموظفي الشركة، بهدف تعزيز الوعي الصحي والمجتمعي.

وقد وقّع الاتفاق كلٌ من الكابتن ياسر سعد، نائب الرئيس التنفيذي لشركة النيل للطيران، والأستاذ الدكتور طارق يوسف، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، وذلك بحضور الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعه عين شمس والدكتور علي الأنور، عميد كلية الطب، رئيس مجلس ادارة مستشفيات جامعة عين شمس الذين مؤكدين أن هذا التعاون يمثّل نموذجًا يُحتذى به في دعم جهود القطاع الطبي وتخفيف معاناة المرضى غير القادرين.