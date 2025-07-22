فوز الدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها الأسبق بجائزة الدولة للرواد في العلوم الزراعية

قدم الدكتور ناصر الجيزاوى ، رئيس جامعة بنها نيابة عن أسرة الجامعة التهنئة للدكتور على شمس الدين الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة ورئيس جامعة بنها الأسبق لحصوله على جائزة الدولة للرواد فى العلوم الزراعية والتى أعلنتها مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمى.

وأعرب الدكتور ناصر الجيزاوي نيابة عن أسرة جامعة بنها عن سعادته وخالص تمنياته للدكتور علي شمس الدين بالتوفيق والسداد ، مؤكدا أن حصول سيادته علي جائزة الدولة للرواد في مجال العلوم الزراعية يأتي تأكيدا علي دوره الريادي والتأسيسي داخل جامعة بنها ، كما انه يمثل تقديرا من الدولة لجهود العلماء فى مختلف المجالات.

ويأتي ترشيح جامعة بنها للدكتور علي محمد شمس الدين لنيل جائزة الرواد لعام 2024 باعتباره أحد الرواد الذين قاموا بتكريس معرفتهم العلمية من أجل رسم خارطة جديدة في عالم الزراعة والتنمية المستدامة ، حيث سعى وساهم خلال مسيرته الحافلة بالإنجازات في تطوير مجال التعليم والبحث العلمي الزراعي وإحداث تغييرات ملموسة في واقع المجتمعات الزراعية.

كما ساهم " شمس الدين " في رسم سياسات التنمية الزراعية والأمن الغذائي ومواجهة التغيرات المناخية على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية من خلال عضويته في عدة لجان وإداراته لمشروعات مع وزارة الزراعة والمراكز البحثية ومنظمات دولية.

وكان مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، قد أعلن أسماء نخبة من علماء مصر المتميزين الفائزين بجوائز الدولة لعام 2024، والتي تشمل جوائز النيل، التقديرية، التفوق، والتشجيعية في مجالي العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة، إلى جانب جوائز الرواد وجوائز المرأة (التقديرية والتشجيعية).