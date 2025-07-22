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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب مساء اليوم الثلاثاء 22-7-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

ارتفع  سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 22 -7-2025، مقدار 45 جنيه في الجرام الواحد علي مستوي الاعيرة الذهبية.

سعر الذهب اليوم

واستعاد سعر الذهب في مصر توازنه مع ختام تعاملات اليوم بعد انخفاضه  قبل أيام.

سعر عيار 24 اليوم

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5337 جنيه للبيع و 5465 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4670 جنيه للبيع و 4695 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الاعيرة المختلفة نحو 4002 جنيه للبيع و 4024 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وصل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 3113 جنيه للبيع و 3130 جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب نحو 3417 دولار للبيع و 3418 دولار للشراء

وصل سعر الجنيه الذهب إلي 37.28 ألف جنيه للبيع و 37.44 ألف جنيه للشراء.

سعر الذهب عالميا

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وذلك في ظل استقرار نسبي لسعر الأوقية في الأسواق العالمية، بعد مكاسب قوية سجلها المعدن الأصفر خلال جلسة أمس، ويأتي ذلك وسط استمرار التوترات التجارية وتصاعد المخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ما يعزز من توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في أسواق الذهب والمجوهرات.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب تراجعت محليًا بنحو 10 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 4675 جنيهًا، في حين استقرت الأوقية عند مستوى 3398 دولارًا.

 وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 6343 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4007 جنيهات، وعيار 14 وصل إلى 3117 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب 37400 جنيه.

وكان الذهب قد أنهى تعاملات أمس الاثنين على ارتفاع بلغت قيمته 35 جنيهًا محليًا، حيث افتتح عيار 21 عند 4650 جنيهًا وأغلق عند 4685 جنيهًا، بينما قفز سعر الأوقية بنحو 49 دولارًا من 3350 إلى 3399 دولارًا.

ولا يزال المعدن الأصفر يواجه مقاومة عند مستوى 3400 دولار، حيث تقلص تدفقات المستثمرين نحو الذهب بفعل تزايد الإقبال على الأصول البديلة، مثل العملات المشفرة والأسهم الأمريكية، ما يحد من زخم الصعود.

سعر جرام الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر الجنيه الذهب سعر عيار 14 اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم سعر جرام الذهب

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