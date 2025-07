بيدرو باسكال يساعد شقيقته في تعديل فستانها على السجادة الحمراء

خطف النجم بيدرو باسكال الأنظار مجددًا، لكن هذه المرة بلحظة دافئة مع شقيقته لوكس باسكال خلال العرض الأول لفيلم The Fantastic Four: First Steps في لوس أنجلوس مساء الإثنين 21 يوليو.





وأثناء التقاط الصور على السجادة الحمراء، لاحظ بيدرو (50 عامًا) أن لوكس (33 عامًا) تعاني من ترتيب ذيل فستانها الأسود الأنيق، فتقدّم بلطف وانحنى ليساعدها في ضبط القماش ليظهر بالشكل المثالي أمام الكاميرات. الفستان تميّز بقصة هالتر وتفاصيل مجدولة وقصّات جريئة عند الخصر، مع ذيل شفاف قصير.





أما بيدرو، فبدا أنيقًا كعادته، مرتديًا جاكيت أبيض فوق توب قطني أبيض، مع وشاح منقط بالأبيض والأسود، وسروال وحذاء أسودين، وأكمل الإطلالة بنظارات ذات إطار أسود.





وفي تصريحات خاصة لمجلة PEOPLE من داخل الحدث، تحدثت لوكس عن علاقتها القوية بأخيها قائلة: “نحن نمنح بعضنا المساحة لنكون كما نحن. نحمي بعض كثيرًا، هو يحميني دائمًا، وأنا أحميه أيضًا حتى لو من خلف الكواليس”.





يُذكر أن بيدرو يواصل تألقه عالميًا من خلال مشاركته في عدة أعمال بارزة مثل The Last of Us، وEddington، وMaterialists، إلى جانب مشاريع قادمة ضمن عالمي Star Wars وMarvel، مما جعل النجمة إيما ستون تصف شهرته المتصاعدة مازحة بـ”الاستحواذ البيدروي الكامل”.



الفيلم

إلى جانب بيدرو باسكال، يشارك في البطولة كل من فانيسا كيربي في دور سو ستورم / المرأة الخفية، جوزيف كوين في دور جوني ستورم / الشعلة البشرية، إيبين موس-باخراك في دور بن جرين / الشيء.

الفيلم من إخراج مات شكمان (الذي أخرج أيضًا WandaVision) ومن تأليف مجموعة من كتّاب مارفل المخضرمين، ما يعزز من التوقعات بأن العمل سيكون مختلفًا عن النسخ السابقة، وأكثر ارتباطًا بباقي أفلام وعوالم مارفل.

يركز الفيلم على نشأة فريق الفانتاستك فور من البداية، وكيفية حصولهم على قواهم الخارقة بعد مهمة فضائية فاشلة تؤدي إلى تعرضهم لأشعة كونية نادرة.



ومع عودتهم إلى الأرض، يبدأ كل منهم باكتشاف قدراته الخاصة، ويتوجب عليهم التكاتف لمواجهة خطر كوني داهم يهدد البشرية.

يمثل The Fantastic Four: First Steps حجر الأساس لانطلاقة المرحلة السادسة من عالم مارفل السينمائي، ويُتوقع أن يربط بين أحداث متعددة من السلاسل الأخرى، تمهيدًا لأفلام ضخمة قادمة مثل Avengers: Secret Wars.