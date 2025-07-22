مدير كلية الطب بالقوات المسلحة: كل عضو هيئة تدريس مسؤول عن 10 طلاب فقط

أكد اللواء طبيب أيمن محمد شوقي، مدير كلية الطب بالقوات المسلحة، أن الكلية تدعم طلابها بشكل متواصل لتطوير أنفسهم علميًا وعمليًا، موضحًا أن كل عضو هيئة تدريس مسؤول عن متابعة 10 طلاب فقط، بما يضمن جودة التعليم وتقديم الدعم اللازم لكل طالب.

وقال اللواء طبيب أيمن محمد شوقي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة من برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الكلية تمتلك مستشفى خاصة بها لتدريب الطلاب، بالإضافة إلى جاهزية كافة مستشفيات القوات المسلحة في الجمهورية لاستقبال الطلاب خلال الدراسة، وكذلك خلال مرحلة الدراسات العليا من ماجستير ودكتوراه.

وأضاف أن 80% من أعضاء هيئة التدريس في الكلية من خريجي الجامعات المصرية، وفق بروتوكولات تعاون مع الجامعات المدنية، بينما يمثل خريجو الكليات العسكرية المؤهلين داخل القوات المسلحة نسبة 20%.

وأوضح أن المواد العسكرية يتم تدريسها للطلاب من قبل ضباط من مختلف أفرع القوات المسلحة، بينما يتولى أطباء القوات المسلحة تدريس المواد الطبية.

