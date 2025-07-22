مدير طب القوات المسلحة: الخريج يحصل على شهادتين إحداها أمريكية

أكد اللواء طبيب أيمن محمد شوقي، مدير كلية الطب بالقوات المسلحة، أن طلاب الكلية يتلقون تدريبًا مكثفًا طوال أيام الأسبوع على المواد الطبية الأكاديمية إلى جانب المواد الطبية العسكرية، مشيرًا إلى وجود تعاون مع جامعات دولية وعربية، بدأ بمنهج كلية الطب بجامعة ميتشجان الأمريكية.

وقال اللواء طبيب أيمن محمد شوقي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في حلقة خاصة من برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن خريج كلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على شهادتين، الأولى من الكلية، والثانية من جامعة ميتشجان الأمريكية.

وأضاف أن المنهج الدراسي المطبق في الكلية هو ذاته المعتمد بجامعة ميتشجان، لافتًا إلى أنه تم تطوير المناهج أيضًا بالتعاون مع جامعات في أيرلندا، وذلك بهدف رفع كفاءة الطلاب ومواكبة المعايير الدولية في التعليم الطبي.

وأوضح أن خريجي كلية الطب بالقوات المسلحة يتميزون عن نظرائهم في الكليات المدنية من حيث الانضباط ومستوى التدريب، مضيفًا أن الطالب يقضي فترة دراسته بالكامل داخل الكلية ضمن نظام تعليمي وتدريبي متكامل.

