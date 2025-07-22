والد الشهيد مصطفى عفيفي: ابني كان بارا بوالدته

قال أنور عفيفي والد الشهيد مصطفى عفيفي، إن ابنه كان مثالًا للشاب الخلوق والكفء، مشيرًا إلى أنه كان بارًّا بوالديه ومراعيًا لحالة والدته الصحية، حيث رفض عروض عمل برواتب مرتفعة في مناطق ساحلية بعيدة، مفضلًا البقاء بجوارهما.

وأضاف عفيفي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار": "كنت أتمنى أن يصبح ابني مهندس كهرباء، وهو لبّى رغبتي واجتهد حتى تخرج في هذا التخصص، وبدأ مسيرته المهنية في شركة خاصة"، موضحًا، أن مصطفى كان حريصًا على أداء صلاة الفجر في المسجد، وغالبًا ما كان يصحبه بنفسه للصلاة.

وأكد أن مصطفى كان يتمتع بحسٍ عالٍ من المسؤولية والحنوّ على والدته، حتى أنه لم يكن يخلد للنوم إلا بعد أن تطمئن وتنام: "كانت والدته أحيانًا تتظاهر بالنوم حتى تطمئنه فيخلد للراحة".