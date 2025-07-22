هل تعود البلوجر روكي أحمد للسجن مرة أخرى.. القصة الكاملة لأزمة صاحبة الفساتين المثيرة

في مشهد لم يخلُ من الجدل والدهشة، وجدت البلوجر روكي أحمد نفسها في مرمى نيران الاتهامات، بعد أن تحوّل محتواها الرقمي من وسيلة ترفيه إلى قضية رأي عام، وسط تساؤلات متصاعدة، هل تخطت الخطوط الحمراء؟ وهل يدفع المشاهد ثمن الشهرة الزائفة؟.

في السطور التالية نرصد هل تعود البلوجر روكي احمد للسجن مرة أخرى، بعد قرار المحكمة بحبس البلوجر روكي أحمد شهرا، والمعروفة بصاحبة الفساتين المثيرة في اتهامها بمخالفة القيم الأسرية.

وكشف مصدر قضائي أن الحكم الصادر ضد البلوجر روكي احمد، بالحبس شهرا في اتهامها بالاعتداء على قيم الأسرة المصرية سبق وأن قامت المتهمة بقضاء فترة العقوبة مسبقا.

وأوضح المصدر، أن فترة العقوبة التي قضتها البلوجر روكي احمد، سابقا داخل السجن سوف يتم احتساب الحكم الصادر حبسها شهر من فترة العقوبة التي قضتها المتهمة، ولذلك تم الإفراج عنها من محكمة القاهرة الاقتصادية.

وكانت قضت محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية، بمعاقبة البلوجر روكي أحمد، بالحبس لمدة شهر في اتهامها بالاعتداء على قيم الأسرة المصرية وإيقاف العقوبة لمدة 3 سنوات والتزامها بالمصاريف الجنائية.

وكانت أصدرت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية حكمها ببراءة روكي أحمد من تهمة تسهيل الدعارة، والحبس سنة مع الإيقاف في اتهامها بالاعتداء على قيم الأسرة المصرية، مع إلزامها بدفع غرامة مالية قدرها مائة ألف جنيه.



وكان قرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، إخلاء سبيل البلوجر روكي احمد، المتهمة بتسهيل ممارسة الدعارة في التجمع الاول بكفالة مالية.

وواجهت جهات التحقيق، المتهمة بفيديو مثير وهي تلتقط صورا خاصة بالمايوه داخل الحمام، حيث عقبت المتهمة على الفيديو قائلة:" ده فيديو خاص بيه ومحدش شافه وانا منشرتهوش على فيسبوك".

و اصطحبت الأجهزة الأمنية، المكلفة بتأمين ترحيلات المتهمين بمحكمة القاهرة الجديدة، البلوجر روكي احمد المتهمة بتسهيل الدعارة الى قسم شرطة التجمع الأول.

ودخلت البلوجر روكي احمد، في حالة انهيار بعد صدور قرار النيابة العامة حبسها لاتهامها بتسهيل ممارسة الدعارة.

وقالت البلوجر روكي احمد، صاحبة حساب روكي احمد، المتهمة بتسهيل الدعارة في التجمع الاول، أنها تقوم بعمل فيديوهات عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة منذ 6 سنوات.

واكدت، المتهمة أمام جهات التحقيق، أنها ليس مفعلة خاصية الأرباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مؤكده، أنها كانت تعمل في مجال ميكب ارتست، وبعدها تركتها وعملت على نشر الفيديوهات عبر الانترنت.

واوضحت، أمام جهات التحقيق، أنها لم تفعل خاصية الأرباح على الفيس بوك، ولكن في الفترة الأخيرة فعل منصة التيك توك خاصية الأرباح بدون رغبتي وتحصلت على مبلغ 2000 جنيه، موضحة، لم اقوم بسحب المبلغ حتى الآن.

ولجئ محامي روكي احمد، أمام جهات التحقيق إلى مادة القانون لابطال التحريات وهي عدم وجود ظابطه أو سيدة لتفتيش موكلته أثناء ضبطها وقيام ضابط التحريات بتفتيشها.

وكشفت التحقيقات الأولية عن اقوال البلوجر روكي احمد أثناء تفريغ الفيديوهات محل الواقعة، حيث واجهتها النيابة بفيديو تشير إلى أحد المعجبين بلفظ خارج، أثناء بثها فيديو عبر موقعها الرسمي على الفيس بوك.