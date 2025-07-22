إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة مخزن

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة عاطلين للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة مخزن بأسلوب "التسلق" في منطقة الشرابية.

وتمكن رجال المباحث من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الشرابية لقيامهما بسرقة بعض المحتويات من داخل مخزن كائن بدائرة القسم بأسلوب "التسلق"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وكذا عدد 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كل المسروقات المستولى عليها.

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بخطف طفل وهتك عرضه بمنطقة الدرب الأحمر.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم في أبريل الماضي بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة خطف الطفل المجني عليه، وذلك بأن استدرجه إلى محل عمله بحيلة انطلت عليه ليبعده عن أعين ذويه والرقباء مستغلًا صلة سابقة بوالده في العمل.

وتابع، أن المتهم في ذات الزمان والمكان هتك عرض المجني عليه بالقوة، مستغلًا تواجده في محله وحداثة سنه وتواريه عن الأنظار، وإجباره على مشاهدة أفلام إباحية وكشف ملابسه السفلية وحث المجنى عليه على خلع ملابسه السفلية فحسرها خوفًا منه ثم هتك عرضه، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.