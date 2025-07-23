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سعر أقل دولار مقابل الجنيه اليوم 23-7-2025
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر أقل دولار مقابل الجنيه اليوم 23-7-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

ثبت سعر أقل دولار مقابل الجنيه في أول تعاملات له اليوم الأربعاء الموافق 23-7-2025، داخل معظم البنوك المصرية ودون أي تغيير.
 

ارتفاع مركز الجنيه

مع انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه؛ صعدت قيمة العملة المحلية؛ متأثرة بتراجع نظيرتها الأجنبية.

أدني سعر دولار اليوم

وفقا لتقرير مصرفي فإن أقل سعر دولار مقابل الجنيه قد وصل إلي 48.95 جنيه للشراء و 49.05 جنيه للبيع .

آخر تحديث لأقل سعر دولار اليوم

وتضمن أقل سعر دولار مقابل الجنيه داخل بنك التعمير والاسكان.

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار أمام الجنيه مع مستهل تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 23-7-2025، علي مستوي الجهاز المصرفي المصري.

وأظهر سعر الصرف الأجنبي ثباتا علي مستوي البنوك العاملة في السوق المصرية دون تغيير.

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم

وصل آخر تحديث سعر الدولار مقابل الجنيه نحو  49 جنيه للشراء و 49.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك اليوم

استمر تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات أمس، لينخفض مقدار 28 قرشا.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49 جنيه للشراء و 49.14 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

أقل سعر الدولار اليوم

وصل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.95 جنيه للشراء و 49.05 جنيه للبيع في بنك التعمير والاسكان.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو  48.97 جنيه للشراء و 49.07 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.98 جنيه للشراء و 49.08 جنيه للبيع في بنكي "قطر الوطني QNB، بيت التمويل الكويتي".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49 جنيه للشراء و 49.1 جنيه للبيع في بنكي " سايب، ميد بنك"

متوسط الدولار في البنوك

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.01 جنيه للشراء و 49.15 جنيه للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، أبوظبي الأول، مصر، البركة".

بلغ سعر الدولار مقالب الجنيه نحو 49.02 جنيه للشراء و 49.12 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، العقاري المصري العربي،HSBC، القاهرة، المصرف المتحد، القاهرة، التجاري الدولي CIB، الاسكندرية، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي، اللعربي الافريقي الدولي، فيصل الاسلامي".

وبلغ سعر الدولار في أغلب البنوك نحو 49.03 جنيه للشراء و 49.13 جنيه للبيع في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، قناة السويس".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.04 جنيه للشراء و 49.14 جنيه للبيع في بنك نكست.

أعلي سعر الدولار

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.22 جنيه للشراء و 49.32 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.2 جنيه للشراء و 49.3 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي.

تعطيل العمل في البنوك

اعلن البنك المركزي المصري عن تعطيل العمل في الجهاز المصرفي اعتبارا من الخميس المقبل بمناسبة ذكري 23 يوليو؛ علي مستوي الادارات والقطاعات المختلفة بالبنوك وفروعها علي مستوي المحافظات.

إجازة البنوك

قال البنك المركزي المصري في تقرير صادر عنه إنه من المقرر عودة البنوك لعملها اعتبارا من الأحد من الأسبوع التالي له.

البنك المركزي يقرر العودة إلى الحد الأقصى السابق للسحب بقيمة 250 ألف جنيهالبنك المركزي يقرر العودة إلى الحد الأقصى السابق للسحب بقيمة 250 ألف جنيه

بموجب قرار البنك المركزي المصري فإن الجهاز المصرفي المصري سيحصل على 3 أيام متصلة تتضمن يومي الراحة الأسبوعية المحددة بيومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

حدود السحب في البنك المركزي

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم، عن العودة للعمل بالحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من فروع البنوك البالغ 250 ألف جنيه، وذلك بعد إلغاء التعليمات المؤقتة الصادرة في 8 يوليو 2025، التي كانت قد رفعت هذا الحد مؤقتًا إلى 500 ألف جنيه.

ويأتي هذا القرار في إطار السياسة النقدية الرامية إلى تنظيم التعاملات النقدية وضمان استقرار السيولة داخل الجهاز المصرفي، بعد تقييم الأثر المؤقت للزيادة التي تم تطبيقها الأسبوع الماضي. وأكد المركزي أن القرار الجديد يسري فورًا بجميع فروع البنوك العاملة في السوق المصرية.

وأوضح البنك أن إعادة تفعيل الحد السابق يهدف إلى تحقيق التوازن بين تيسير عمليات السحب للمواطنين والشركات، وبين الحفاظ على الاستقرار النقدي، دون التأثير على خطط البنك في دعم النظام المالي وتحقيق أهداف الشمول المالي.

يُذكر أن البنك المركزي المصري يواصل اتخاذ خطوات مدروسة لضبط السيولة في السوق، بما يتوافق مع مؤشرات الأداء الاقتصادي وسلامة القطاع المصرفي، ويؤكد حرصه على التواصل المستمر مع كافة الأطراف المعنية لضمان استقرار السياسات النقدية والمالية في البلاد.

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