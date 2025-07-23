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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أحمد علي رئيسًا لقطاع التحكم القومي بقطاعات التشغيل بالمصرية لنقل الكهرباء

أحمد علي
أحمد علي
وفاء نور الدين

  أصدرت المهندسة منى رزق ، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، قرارًا رقم (578) لسنة 2025،  بتعيين المهندس أحمد علي  العيادي مديرًا عامًا للإدارة العامة للتحكم المركزي بقطاع التحكم القومي بالشركة.

وجاء القرار استنادًا إلى القوانين المنظمة لعمل الشركة، وعلى رأسها القانون رقم (164) لسنة 2000 بشأن تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية، وكذلك قانون العمل رقم (12) لسنة 2003 ولائحته التنفيذية، إضافة إلى القوانين والقرارات المتعلقة بتنظيم قطاع الكهرباء وتشكيل اللجان المتخصصة لاختيار القيادات.

وقد وافق مجلس إدارة الشركة على تعيين المهندس العيادي اعتبارًا من 19 يوليو 2025، في وظيفة من درجة مدير عام ذات الربط السنوي (150) لشغل وظيفة مدير عام التحكم المركزي بقطاع التحكم القومي، وهي إحدى الوظائف القيادية المدرجة ضمن الدرجة العالية (180) بوظائف التشغيل.

ويشمل التعيين بدل التمثيل المقرر للوظيفة.

كما يتم منح علاوة الترقية وفقًا لأحكام المادة (76) من القانون الأساسي.

 تأتي تلك الخطوة  ضمن جهود الشركة لتطوير الأداء وتعزيز الكفاءة التشغيلية في قطاع التحكم القومي، أحد أهم القطاعات الحيوية في منظومة نقل الكهرباء في مصر.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الشركة المصرية لنقل الكهرباء على دعم الكفاءات الفنية والإدارية المؤهلة، وتعزيز الأداء داخل قطاعات التشغيل، خاصة في مجالات التحكم القومي التي تُعد من الركائز الحيوية لاستقرار المنظومة الكهربائية في الجمهورية.

ويتمتع المهندس أحمد علي حسن محمد بخبرة طويلة ومتميزة في مجالات التشغيل والتحكم، وله سجل حافل بالإنجازات التي أسهمت في تطوير منظومة العمل وتحقيق كفاءة عالية في التشغيل ومراقبة الشبكة القومية للطاقة.

الكهرباء الشركة المصرية لنقل الكهرباء التحكم القومي

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