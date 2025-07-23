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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ جنوب سيناء يبحث خطة توصيل مياه الشرب للوديان المحرومة بسانت كاترين

لقاء محافظ جنوب سيناء مع شركة المياه
لقاء محافظ جنوب سيناء مع شركة المياه
ايمن محمد

ناقش الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء مع رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي  خطة توصيل خطوط مياه الشرب لعدد من التجمعات البدوية المحرومة، خاصة في منطقة وادي سعال بسانت كاترين، في إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الخدمات الأساسية لجميع المواطنين وخاصة في المناطق النائية. 

جاء ذلك خلال استقبال  محافظ جنوب سيناء المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، على رأس لجنة فنية متخصصة، وذلك لمتابعة نتائج المعاينة الميدانية التي أجرتها اللجنة لمحطة معالجة الصرف الصحي بمدينة دهب، والوقوف على خطة رفع كفاءتها.

وخلال اللقاء، استعرض رئيس الشركة القابضة أهم ما توصلت إليه اللجنة من نتائج فنية، شملت تقييم الوضع الحالي للمحطة، وخطة إعادة تأهيلها، وتطوير أنظمة المعالجة إلى نظام المعالجة الثلاثية، بما يواكب التوسع السياحي والعمراني للمنطقة. وأكد أن اللجنة أوصت بإجراء تحديث شامل للمعدات والروافع، وتحسين الأداء البيئي والتشغيلي للمحطة بما يضمن استدامة الخدمة وجودتها.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتحسين مستوى الخدمات في جميع المدن والتجمعات، خاصة ما يتعلق بالخدمات اليومية الحيوية كالمياه والصرف الصحي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشددًا على استمرار التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والشركة القابضة لمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية وتسريع وتيرتها.

وأشار إلى أن المحافظة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مع مراعاة البعد البيئي والسياحي في جميع خطط التنمية، خاصة في مدن مثل دهب وسانت كاترين وشرم الشيخ ذات الطبيعة الخاصة والأهمية البيئية والدينية والسياحية.

جنوب سيناء الشركة القابضة مياه الشرب الوديان المحرومة سانت كاترين

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