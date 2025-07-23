بعد عودة السودانيين لبلدهم.. انخفاض أسعار إيجار العقارات بمصر في هذه الحالة

شهدت الأيام القليلة الماضية عودة عدد من السودانيين إلى بلادهم، حيث وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بتقديم جميع التسهيلات والتيسيرات الممكنة لاستقبال قطار الإخوة السودانيين القادم من القاهرة إلى أسوان.

وأكد المحافظ أنه فى ظل التنسيق مع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، تم التواصل مع اللواء محمد غزال، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وأيضاً اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن أسوان، لاتخاذ مجموعة من الإجراءات الهادفة لتحقيق التكامل من أجل تأمين وصول المجموعات الوافدة عبر رحلات القطارات من القاهرة إلى أسوان لعودتهم الكريمة إلى وطنهم.

وأكد المحافظ أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذى لا يألو جهداً فى تسخير جميع الإمكانيات لتقديم التيسيرات المختلفة لأهلنا من دولة السودان الشقيقة.

وفي هذا الصدد، أجرى “صدى البلد” اتصالا هاتفيا بالنائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لكي يحدثنا عن توقعاته بشأن ما إذا كانت أسعار إيجار العقارات ستنخفض في مصر بعد عودة عدد كبير من السودانيين إلى بلادهم.

عدد العائدين من السودانيين

وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن انخفاض أسعار إيجار العقارات في مصر بعد عودة عدد كبير من السودانيين إلى بلادهم، سيتوقف على عدد العائدين من السودانيين.

وأضاف عمر، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “إذا كانت نسبة السودانيين العائدين إلى بلادهم 50%، فإن ذلك سيكون له تأثير على انخفاض أسعار إيجار العقارات في مصر بنسبة تصل إلى 25%”.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنه إذا كانت نسبة السودانيين العائدين إلى بلادهم أقل من 50%، فإن ذلك سيكون لن يكون له أى تأثير على انخفاض أسعار إيجار العقارات في مصر.