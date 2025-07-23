محافظ الإسكندرية يوجه باستمرار إقامة القوافل التنموية الشاملة

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وجه محافظ الإسكندرية أحمد خالد، باستمرار إقامة القوافل التنموية الشاملة خاصة بمناطق الظهير الريفي للأحياء والمناطق الأكثر احتياجا، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وفي هذا الإطار، نظم حي ثان المنتزه، قافلة بمقر جمعية دعاة الخير بعزبة "كرمللة" بنطاق الحي بالتعاون مع المديريات الخدمية.



وتضمنت فعاليات القافلة، توقيع الكشف الطبي على الأهالي في تخصصات "باطنة وأطفال وأمراض نساء واعتلال كلوي وفحص أورام وصحة المرأة".



كما تم تنظيم ندوات توعوية بحملات الكروت الشاملة لتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وكيفية تربية الأطفال وطرق التعامل معهم والتربية الحديثة للمراهقين، وأهمية الاكتشاف المبكر للأورام وخدمات وزارة الصحة المقدمة، وكيفية وأساليب دعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأهمية ترشيد استهلاك المياه، وطرق إصلاح الأجهزة المنزلية.



وشاركت إدارة تموين المنتزه في القافلة بإقامة منفذ لبيع اسطوانات الغاز بأسعار مدعمة، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.



وواصل حي شرق، فعاليات مبادرة الصحة تحت شعار (انزل وشارك واطمن) للمواطنين المترددين على حي شرق لتلقي الخدمات، وذلك بتنظيم يوم طبي، لعمل تحليل سكر وقياس الضغط والاعتلال الكلوي للمواطنين، والكشف عن الأورام السرطانية وتقديم مشورة خاصة بصحة المرأة، والتوعية الصحية بالمبادرات الرئاسية والتغذية السليمة للفرد ورفع الوعي الصحي.

