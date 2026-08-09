أول اجتماع لأمانة المحافظة بعد إعادة تشكيلها.. «مستقبل وطن» يكثف مبادراته المجتمعية لدعم أهالي الجيزة

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة أولى اجتماعاتها التنظيمية بعد إعادة تشكيلها برئاسة النائب عبد الوهاب خليل أمين المحافظة نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، وذلك بمشاركة أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب عن محافظة الجيرة لاستعراض خطة عمل أمانة الحزب على أرض الجيزة خلال المرحلة المقبلة.

اجتماع مستقبل وطن

وشهد الاجتماع حضور النائب مراد أبو الدهب أمين التنظيم، والنائب خالد تامر طايع والنائب نادر الخبيري والنائب عمرو عكاشة والنائب محمد البديوي والنائب محمود توشكى والمستشار أحمد عطا الله الأمناء المساعدين للحزب بالمحافظة، فضلًا عن أمناء الأمانات النوعية وأعضاء هيئة مكتب أمانة المحافظة وأمناء الحزب وأمناء التنظيم بمراكز وأقسام الجيزة.

وشهد الاجتماع التأكيد على مواصلة الجهود لتكثيف المبادرات الخدمية والمجتمعية لأهالي محافظة الجيزة بكافة المراكز والأقسام، وزيادة معدلات التواصل المباشر مع المواطنين تعزيزاً لاستراتيجية حزب مستقبل وطن القائمة على التلاحم مع المواطنين.

وأكد الاجتماع على التناغم الكامل بين أمانة الحزب بالمحافظة وأعضاء هيئته البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ بما يضمن تقديم الخدمات وتنفيذ المبادرات لأهالي الجيزة في شتى المجالات، مع استمرار تنظيم الاجتماعات الدورية مع الأهالي بأمانات الحزب داخل مراكز وأقسام المحافظة بحضور الهيئة البرلمانية.

مستقبل وطن بالجيزة

ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة لحزب مستقبل وطن وهيئته البرلمانية الداعمة لمؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق مبادرات وتنظيم فاعليات تلبي احتياجات المواطنين في مختلف المجالات.