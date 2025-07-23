الشباب والرياضة تواصل متابعة ميدانية لمركزي شباب "الجناين" و"سليم الحي" بالسويس

تفقد وزارة الشباب والرياضة ،مركز شباب الجناين ومركز شباب سليم الحي، للوقوف على سير العمل، ومتابعة الفعاليات والأنشطة المقدمة للنشء والشباب، والتأكد من كفاءة الخدمات المقدمة لأهالي المنطقة.

في إطار المتابعة الميدانية لأنشطة مراكز الشباب بمحافظة السويس

يأتي ذلك في ضوء توجيهات وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بتكثيف الزيارات الميدانية لمراكز الشباب بمختلف المحافظات، ضمن خطة التطوير والدعم المؤسسي لمراكز الشباب، وتعزيز دورها كمراكز تنمية وخدمة مجتمعية.

بحضور الدكتور سيد حزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، الدكتورة شيماء سامي مدير عام الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، ومسئولي المراكز.